Ha costado a los taxis ecológicos posicionarse en SJR

Por Josefina Herrera

Piden a usuarios tomarles confianza, pues además de ser amigables con la naturaleza, también pertenecen al IQT

Desde hace algunas semanas entraron en operación en San Juan del Río los taxis ecológicos, los cuales son híbridos y amigables con el medio ambiente, sin embargo, José Luis Mejía, chofer de taxi en este municipio, indicó que les ha costado posicionarse, debido a que la ciudadanía no los ubica aún.

“Al principio no teníamos pasaje porque puesto que no nos conoce la gente, decían que si éramos de otro lado, que si íbamos a cobrar más caro, y no, realmente se les está cobrando lo mismo que el naranja o en su defecto, yo en lo personal estoy cobrando con taxímetro, y trabajo con la aplicación que es más barato que lo que estábamos cobrando anteriormente”.

Señaló que este tipo de taxi, lo único que varía es en la imagen, pero apenas comienzan a tomarles confianza y a ubicarlos, y aunque ya están en operación, el director del Instituto Queretano del Transporte, aún no ha podido venir al municipio a darles el banderazo de salida.

Asimismo, dijo que al ser unidades nuevas, traen buena calidad en el servicio, y pertenecen al mismo sistema que es Qro taxi, además de que con la aplicación también se puede generar una mayor confianza con el usuario.

“Que bajen su aplicación y que nos ocupen, que somos un servicio bueno, somos un servicio local, no como las aplicaciones que son de fuera, es una mejor calidad en el servicio puesto que son unidades nuevas, pero pues estamos a la par en el servicio con los naranjas, pertenecemos al mismo sistema que es Qro taxi, son totalmente ecológicos, son híbridos, amigables con la naturaleza”.

Cabe destacar que estos taxis ecológicos generan una disminución en la huella de carbono, y forma parte de la misma flotilla del Instituto Queretano del Transporte; con ellos se pretende introducir automotores modernos que sean más amigables con la naturaleza y al mismo tiempo pueda generar un ahorro económico debido al combustible que ocupa.

En San Juan del Río se introdujeron al menos 42 taxis ecológicos, y en Tequisquiapan 14, pero se espera que puedan operar aún más de este tipo; mientras tanto piden a la población tomarles confianza.

