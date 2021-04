Pide La Trinidad mayor vigilancia ante inseguridad

Habitantes denunciaron que en las inmediaciones de la calle Mártires de Tacubaya se concentra un grupo que roba, asalta y se droga

Por Jahaira Lara

Fotos: Sixto Picones

Noticias

Pasadas las 22:00 horas, caminar por la calle Mártires de Tacubaya en La Trinidad, representa un gran riesgo para habitantes y vecinos de la zona; pues justo a un costado de la vía se encuentra un terreno baldío que en el último año se ha convertido en un foco de inseguridad para todo quien transita por ahí.

De acuerdo con vecinos del lugar, por las noches este predio concentra delincuentes, drogadictos e inmigrantes, quienes amedrentan a vecinos y transeúntes; perpetran robos a autos y casas, así como asaltos con arma blanca, ya sean machetes o cuchillos.

Aunque la policía ha desalojado en un par de ocasiones a este grupo de personas, aseguran que en menos de un mes este lugar se ocupó nuevamente en las dos ocasiones; gran parte por personas que pernoctan desde hace un año en este espacio, sin embargo, también hay quienes van de paso. Incluso señalan, vecinos del lugar plantaron árboles para evitar que ocuparán este espacio, pero fueron talados.

El problema, acusan, es que desde hace cuatro meses los reportes a la línea 911 son inútiles; pues la policía municipal no atiende la mayoría de las denuncias de los ciudadanos y las pocas veces que han acudido las unidades, pocas son las soluciones que presentan.

“Ayer tuvimos un percance y al hacer el reporte, acudieron las unidades, pero nos dijeron que no podían hacer nada porque no era su zona; en otras ocasiones vienen se aseguran de que nadie salga muerto o herido, pero nunca intervienen; las veces que hemos atrapado a los delincuentes robando o asaltando, los detienen y los dejan ir. Hace poco quemaron un carro aquí en las vías y a pesar de la insistencia nunca llegaron las unidades”.

Lo anterior lo destacó Roberto, habitante de la zona, quien compartió que en una ocasión ante un enfrentamiento que se suscitó en la calle Mártires de Tacubaya, en el que se vieron involucrados este grupo de personas; vecinos utilizaron una pistola de paintball para dispersar a las personas y al llegar las unidades policiacas, se les levantó la denuncia a los delincuentes quienes señalaron haber sido amenazados con arma blanca.

“Todos los vecinos estamos hartos, nosotros no nos metemos con ellos porque andan armados con machetes, cuchillos y demás; hace unos días hubo un problema y usamos una de balas de pintura para ahuyentarlos; pero los policías levantaron el reporte de que los habíamos amenazado con armás largas, cuando somos nosotros los que peligramos. No tenemos nada que nos respalde y asegure”, lamentó uno de los vecinos, que decidió no compartir su nombre.

Ante la falta de respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, los habitantes se han organizado para buscar que otras instancias intervengan en esta problemática, como el Instituto Nacional de Migración, ya que parte de este grupo son personas que se ha detectado provienen de otros países.

En este sentido, Roberto pidió la intervención inmediata, ya que al ser un lugar que pernoctan por las noches, realizan la quema de diferentes materiales para mantener encendidas sus fogatas; situación que podría agravar el padecimiento de su bebé, quien debe hacer uso de oxígeno constantemente.

