Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Mauricio Kuri presentó a la FECAPEQ su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

Sostuvo “Así lo he hecho desde que entré yo al servicio público desde el 2015, y así va a ser mi gobierno, muy transparente, muy abierto, porque el que nada debe, nada teme. Las cuentas bien claras (…) Tenemos que ser candidatos transparentes”.

Mauricio Kuri añadió que estas tres declaraciones fueron revisadas y avaladas por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Informó que la información de estos documentos ya es pública en su página web www.mauriciokuri.com

Realizo una gira por el municipio de San Juan del Río, tuvo un encuentro con líderes de Cámaras de Comercio, Colegios de Profesionistas y ciudadanos, a quienes les presentó sus proyectos y acciones para llevar a cabo en el estado y en dicha demarcación.

En su primera reunión, el candidato aseguró que en su gobierno no habrá diferencia entre Querétaro y San Juan del Río, porque al ser la puerta de entrada al estado, le dará el impulso que necesita para detonar todo su potencial.

“San Juan es la entrada a Querétaro, es el primer municipio del estado, por eso estoy convencido de que en mi gobierno no va a haber diferencia entre San Juan del Río y Querétaro. Lo que yo pienso hacer para San Juan es darle ese empujón que necesita, porque no me puedo imaginar un Querétaro sin San Juan del Río”.

Celia Maya de Morena

Celia Maya hizo un recorrido por el Mercado Juárez en San Juan del Río, varios simpatizantes acudieron a mostrar su apoyo a la candidata. Realizó un evento sin sana distancia y con varias personas reunidas.

Llamó la atención que en este recorrido las aglomeraciones estuvieron presentes, además de tampoco respetar la sana distancia.

Asimismo es preciso mencionar que a la abanderada de Morena se le ha visto en repetidas ocasiones sin el respeto de las medidas sanitarias impuestas por las autoridades de salud.

Santiago Nieto acudió este sábado a su tierra natal, San Juan del Río para reforzar la campaña de Celia Maya

Santiago Nieto afirmó que Celia Maya es la mejor opción en esta contienda.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Sostuvo en su séptima propuesta que 300 doctores serán enviados a la Sierra y Semidesierto, para de esta manera puedan recibir las familias de esta zona del estado una atención médica, con calidad y calidez.

“El futuro de ningún queretano debe de estar condicionado al lugar donde nació, en todos los municipios deben existir las mismas oportunidades para salir adelante, por ello propongo llevar 300 doctores para la Sierra y Semidesierto” menciono.

Aseguró que habrá un cambio en el sistema de salud de Querétaro, donde los niños y niñas que nacen en la Sierra y Semidesierto gocen de los mismos beneficios de quienes viven en las zonas urbanas.

“Estos 300 doctores contarán con todo mi apoyo, con los sueldos que se merecen y condiciones para vivir y trabajar que sean dignas y seguras”, destacó.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Hizo un recorrido por Av. Constituyentes en el centro y compartió su propuesta para la creación de la Secretaría de Transporte y Movilidad Sustentable.

La gente reacciona positivamente a mi compromiso. La mala planeación afecta a miles de queretanos. Sostuvo en redes sociales.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Se reunió con líderes de las comunidades de Buenavista, La Barreta, Cerro de La Cruz, La Carbonera, El Madroño, Los Jiménez y Pie de Gallo, ubicadas en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, con la intención de escuchar sus inquietudes y necesidades.

Reconoció que los problemas que aquejan a la población, son más sensibles de lo que creen los políticos, esto en la comunidad de Pie de Gallo.

“Les comparto que vengo de estar en Pie de Gallo, de estar en la comunidad de El Zapote, y la verdad es que fue una experiencia que me marcó mucho porque la problemática que vive la ciudadanía es más sensible de lo que creemos muchas veces, mucho de lo que están demandando es poder tener agua, poder tener drenaje; más allá de pensar en grandes obras, están pensando en su salud, en sus condiciones de vida, y eso es lo que necesitamos hacer, acercarnos, escucharlos y proponer soluciones que realmente resuelvan su día a día. Hay que poner toda la conciencia y toda la voluntad para poder cambiar esa realidad, y yo estoy dispuesta a hacerlo”, comento.

Durante el recorrido por las comunidades, la candidata tuvo oportunidad de recordar a la población sus propuestas relacionadas con la gratuidad en el servicio del transporte público durante los primeros dos años de su gobierno, así como la vinculada con el apoyo a las madres jefas de familia, a través de la creación de estancias infantiles PROAMMOR.

Beatriz León de Movimiento Ciudadano

Más de 70 jóvenes de la organización SOS Discriminación Internacional Querétaro y del Observatorio Juvenil por la No Discriminación Querétaro (OJQ), en compañía virtual de estudiantes de universidades públicas y privadas de la entidad, comenzaron los “Diálogos Juveniles por la Democracia Incluyente y Saludable” con candidatas y candidatos al Gobierno de Querétaro, con la participación de Beatriz León Sotelo, Candidata al Gobierno del Estado de Querétaro por Movimiento Ciudadano, debido a que fue la primera en acercarse con las mencionadas organizaciones juveniles para presentar sus propuestas de campaña y al mismo tiempo recibir la “Agenda Juvenil por la Dignidad Humana y la No Discriminación en el Estado de Querétaro” que realizaron las y los jóvenes para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación u odio hacia dicho sector de la población, partiendo del respeto a la dignidad humana de todas las personas sin importar su edad, apariencia, preferencia sexual o cualquier otra diferencia.

“Las juventudes son diversas, ningún grupo en situación de vulnerabilidad afectado por la discriminación, son minorías, son personas. De ahí la importancia de generar un gobierno incluyente que dé respuesta a la diversidad ciudadana para garantizar los derechos humanos de todas las personas, fundamentados en la constitución mexicana”. Afirmó

Mary Ibarra

“Es inaceptable que se sientan olvidados, debemos darles la atención a todos los adultos mayores del estado. Es justo que exista la equidad con ellos, la inclusión y el respeto que se merecen”, manifestó

Miguel Nava Alvarado

Compartió un video en sus redes sociales en donde lanzó un reto a Mauricio Kuri, candidato del PAN, a evitar el despilfarro de recursos públicos en propaganda que “terminará en la basura”. En este sentido, lo llamó a realizar una campaña digital.

Penelope Ramírez PT

Firma Agenda Política Feminista de Querétaro la candidata por el Partido Del Trabajo, Penélope Ramírez Manrique.

Si llegase a ser electa para el cargo que se postula, además de rendir un informe anual sobre los avances conseguidos.



Raquel Ruiz PRD

Compartió en redes: En movilidad debemos poner énfasis en la pirámide que pone en primer lugar al peatón, después bicicletas, transporte público y al final el auto. Hay colonias donde ni banquetas hay. Además, debemos comenzar la modernización del transporte en San Juan del Río.