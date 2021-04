Una planilla compartida con Memo Vega

Por Rafael Rodríguez

Noticias

La fórmula de regidores que lo acompañaran se conforma por Alicia Yáñez, Karla García, Luz Virginia Osornio, Sandra Camacho, Patricia López, Antonio Pérez Cabrera Fernando Zamorano y José Luis Cornejo.

En donde repite Luz Virginia Osornio esposa de del ex secretario de gobierno Fernando Ferrusca y hermana de la coordinadora de comunicación social del edil con licencia Guillermo Vega Guerrero y se incluye a Karla Yánez ex secretaria de finanzas con Memo Vega y familiar directo de su esposa Male Ruíz, Fernando Zamorano, director de protección civil en el primer trienio de Vega Guerrero, secretario particular del edil y hasta la fecha secretario de gobierno en el municipio de San Juan del Río, Antonio Pérez Cabrera sub secretario de Desarrollo Sustentable en gobierno del estado y José Luis Cornejo secretario de servicios públicos municipales en los dos periodos de Guillermo Vega.