Presentan jornada de vacunación contra COVID en SJR

Por Josefina Herrera

En rueda de prensa, la delegación de la Secretaría de Bienestar dio a conocer el plan nacional de vacunación contra COVID-19 en el municipio de San Juan del Río, el cual se llevará a cabo del lunes 12 al jueves 15 de abril.

Serán 30 mil adultos mayores a partir de los 60 años, pertenecientes a esta entidad, los que finalmente reciban el biológico, culminando así los 18 municipios del estado, con su primer dosis.

Rocío Peniche Vera, delegada de la Secretaría de Bienestar en el estado de Querétaro, acompañada del director regional de Programas para el Desarrollo de Bienestar y el director del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus San Juan del Río, presentaron las listas que integran a comunidades, colonias y fraccionamientos de este municipio, para que puedan acudir en fecha, lugar y horario específico para la aplicación de la dosis.

“Este proyecto obedece a una estrategia de vacunación cuyas etapas y logística son las que estamos presentando, cuál fue la idea, iniciar por los municipios más lejanos que son los municipios más frágiles pues por los accesos a los servicios de salud, de tal manera que con ellos iniciamos en el estado y posteriormente nos fuimos a las ciudades un poquito más numerosas con una población más grande, y ahora estamos en las grandes ciudades como son Querétaro actualmente, y la próxima semana vamos a trabajar con San Juan del Río”, refirió Peniche Vera.

Dentro de la estrategia a considerar en el plan de vacunación y de acuerdo a la experiencia de otros municipios, colocarán una sala de espera para que los adultos mayores convocados en horario, día y lugar específico puedan ser atendidos en un primer filtro donde se revisará que efectivamente les corresponde la vacuna y puedan ser atendidos.

Simultáneamente el operativo Correcaminos estará llevando a cabo su registro y la aplicación de la dosis, ya que una vez que reciban la vacuna deberán esperar 30 minutos sólo para verificar que haya una reacción secundaria.

Resaltaron que es importante acudir en tiempo y forma, ya que no es necesario anticiparse en horario, debido a que su vacuna está garantizada, por lo que llegar 15 minutos antes de su horario, y con la documentación que acredite ser residente del municipio y la edad, será suficiente para que puedan ser inmunizados.

La delegada de la Secretaría de Bienestar, también indicó que de acuerdo al plan de vacunación, con cuatro días será suficiente para terminar con los 30 mil adultos mayores, pero podrían extenderse un día más en caso de que así se requiriera.

Además anunció que por parte del municipio, se contará con transporte gratuito para las localidades rurales, y así no tengan inconvenientes en su traslado; los cuatro puntos con los que se contarán para llevar la jornada de vacunación, son el CECUCO, el Instituto Tecnológico Nacional de México, campus San Juan del Río, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), campus San Juan del Río y el Centro de Salud de La Valla.

En este sentido, hasta el momento no se tiene contemplado ampliarse a más centros en la aplicación de la dosis, ya que de acuerdo a la estrategia, los cuatro puntos contemplados, son suficientes para inmunizar a los adultos mayores.

De acuerdo al plan de vacunación, en el anexo al CECUCO se contemplan atender a 55 comunidades y 45 fraccionamientos y colonias, mientras que en el Instituto Tecnológico Nacional se inmunizarán a siete comunidades y 95 fraccionamientos y colonias; en la UAQ se pretende dar atención prácticamente a toda la zona oriente, y finalmente en el Centro de Salud de La Valla, recibirán a ocho comunidades y cinco fraccionamientos y colonias.

En este sentido, las autoridades federales piden a la población en general, poder revisar la página oficial https://www.facebook.com/QroBienestar, para verificar día, lugar y hora correspondiente para su vacuna, y puedan compartir las listas.

En el caso de los sanjuanenses que acudieron a otro estado a vacunarse, no podrán recibir aquí su segunda dosis, esto debido a que deben de aplicarse de la marca correspondiente, por lo que deben trasladarse a ese mismo lugar a recibirla.

“En efecto, cuando nosotros recibimos lotes de vacunas del biológico para primera dosis, son para primeras dosis, ahorita imposible aplicar segundas dosis, por favor esto no va a ser posible, y cuando corresponda segundas dosis, es estrictamente segundas dosis, no pueden haber primeras dosis en este momento, entonces respetar estos procesos, tenemos que tener un orden muy estricto para poder llevar a cabo con éxito la vacuna”.

Asimismo, señalaron que si una persona tuvo COVID en el mes previo a la fecha de convocación, no puede ser vacunado, pero si estará contemplado en la siguiente etapa, además también es importante que no tomen alcohol ni 48 horas antes de la vacuna, ni después.

Finalmente, indicaron que Pedro Escobedo ya quedó cubierto en cuanto a la segunda dosis, y en la semana entrante continuarán con Colón, Huimilpan y Tolimán.