Vacunas no se politizarán: Secretaría del Bienestar

Por Tina Hernández

Noticias

Con el arranque de las campañas y en puerta la competencia por los ayuntamientos, a través de la Secretaría de Bienestar se informó que la inoculación no parará, no se mezclará en campañas electorales ni se politizará.

La delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, Roció Peniche Vera, compartió que, aunque la mayoría de los programas sociales federales, estatales y municipales se pararon, la vacunación seguirá por tratarse de una estrategia pública de urgencia.

“El tema electoral se está llevando a cabo, estamos conscientes de que no vamos a mezclar, de hecho no ha sucedido el tema electoral con el de vacunación. Estamos conscientes que no podemos parar la vacunación por el tema electoral”.

Es de recordar que con el arranque de la campaña por la gubernatura hace 11 días y el próximo inicio, 19 de abril, de las campañas electorales en los 18 municipios, los programas sociales se detuvieron entre lo que destacó los alimentarios, becas, apoyo al campo, etcétera, sin embargo los relacionados a educación, salud y protección civil seguirán.

Sin embargo para evitar que la estrategia del Plan Nacional de Vacunación Contra COVID-10 se politice los logos y colores se reservarán, por ello en los centros de vacunación los servidores de la nación ya no se pueden identificar con las playeras guindas del gobierno federal, sino que en esta ocasión se podrán señalar con chalecos verde fosforescentes.

“Estamos en medio de una pandemia y esto hay que atenderlo independientemente de lo que esté sucediendo en el aspecto político, social o cultural. Tal vez lo que hay que estar muy conscientes y cuidar es que esto no se mezcle con el aspecto político y nosotros en bienestar estamos completamente convencidos que hoy esto no está sucediendo”.

La funcionaria estatal aseveró a los servidores de la nación que de utilizarse la inmunización con fines electorales habrá sanciones fuertes, asimismo invitó a la población denunciar cualquier acto de corrupción al respecto, con el fin de castigarse.