Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen vespertino del 12 de Abril

Noticias

Mauricio Kuri

El candidato Mauricio Kuri comenzó su campaña en una entrevista para Reporte Querétaro donde comentó que el recibimiento de la ciudadanía ha sido mejor de lo que esperaba, mencionó que la campaña debe ganarla día con día. En cuando a las candidatas que no firmaron el pacto de civilidad comentó que están en su derecho pero que está consiente que el estado merece un gobierno de primera y no de cuarta.

Adelantó que con su proyecto del segundo piso no nada más está pensando en la parte de los automóviles si no también en ciclistas, autobuses y en el medio ambiente, sim embargo, en un par de semanas hablará más del proyecto.

Más ingresos para las familias, más seguridad, un desarrollo donde ningún municipio se quede atrás, un ingreso extra para las mujeres trabajadoras y más transporte para los ciudadanos fueron las propuestas que resumió ante la charla.

Más tarde junto con Erika Díaz Villalón visitó los negocios de Av. Candiles y Camino Real donde habló de las propuestas ya antes mencionadas.

Celia Maya

Presentó en rueda de prensa un resumen de propuestas en su primera semana de campaña

Celia Maya candidata a la gubernatura por Morena esta mañana dio una rueda de prensa donde resumió el eje de proyectos que hasta el momento su campaña abarca: su proyecto de “Diálogos Ciudadanos”, la construcción del metro, mejorar el servicio de agua potable y la capacitación de los policías.

Este fin de semana estuvo con Santiago Nieto, siendo apegado a la legalidad, su gobierno va a erradicar la corrupción desde el primer día, en san juan del rio refrendó este compromiso y agradeció a Santiago por acompañarla.

En cuanto a Arturo Maximiliano, declaró que no ha sostenido un dialogo con ángel Balderas presidente del Consejo Estatal del partido quien se ha opuesto al del candidato a la presidencia municipal pero que tiene claro que Arturo se apegará a las ideologías del partido y que Morena respaldará su candidatura.

Dijo no haberse percatado del momento en que la Unidad AntiCovid llegó al evento del mismo ya que a las reuniones con la ciudadanía se les pide respeten los lineamientos que existen por la pandemia, sin embargo, justificó la situación comentando que no se puede limitar la participación de quienes respaldan su proyecto.

Abigail Arredondo

“Crearé modelo de justicia para las mujeres” propuso en su noveno día de campaña

“Requerimos de personal especializado y capacitado para dar atención cercana y seguimiento a casa denuncia que se realicé, comentó la candidata del PRI. Mencionó que para ella es muy importante garantizar la seguridad y tranquilidad a todas las mujeres por lo que se necesita un sistema de justicia que entienda y proteja los derechos de las queretanas.

La candidata comenzó su semana de campaña haciendo un recorrido por la unidad habitacional de Satélite y más tarde se reunió con taxistas del lugar.

Katia Reséndiz

Hasta el momento no ha presentado actividad sobre su noveno día de campaña.

Juan Carlos Martínez

Presentó su segundo compromiso de campaña: Medio Ambiente y Turismo

En entrevista en el programa de radio… donde dijo que le estado necesita orden, disciplina y cuadratura, mencionó que el estado está creciendo enormemente por lo que es necesario explorar y explotar y comercializar, pero con un orden.

En cuanto a las noticias falsas que le han escrito a cerca de un supuesto récord criminal mencionó que ya es necesario que saquen evidencias concretas ya que él no tiene nada que temer.

Más tarde a través de sus redes sociales dio a conocer su segundo compromiso en cuanto al medio ambiente donde pretende recuperar y restaurar presas y bordos, impulsará el Decreto Peña Colorada a nivel Federal y reforzará la procuraduría ambiental mediante el incremento de su personal para controlar la contaminación.

Este compromiso también abarca el sector turismo donde pretende generar comercialización de productos como queso, vino, cerveza artesanal y artesanías.