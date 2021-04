Ambulantaje fuera de control, denuncia el comercio establecido

Exigen a las autoridades que se respete Centro Histórico

Por Tina Hernández

Para exigir a las autoridades municipales y estatales se ponga orden en el andador 05 de Mayo en el Centro Histórico, cerca de 25 comerciantes establecidos de dicha vialidad peatonal se manifestaron frente al jardín Zenea.

De acuerdo con los quejosos la situación ya está fuera de control, pues no solo se comercializan productos artesanales de indígenas de Amealco de Bonfil, sino que existen comerciantes ambulantes que ya venden mercancía china, entre las que destacan bolsas que se hacen pasar por creaciones de culturas indígenas, zapatos de maquila o pulpitos reversibles.

“Nos están faltando al respeto, porque no son dos ni tres ya son cientos. Cómo es que quieren que compitamos con cientos de ambulantes, no podemos competir, porque ellos no pagan luz, agua, salarios, renta, impuestos y nosotros sí, además ellos se colocan en el piso a las afuera de nuestros comercios y si le sumas las vallas que pusieron pues peor, no sabemos qué es lo que quieren las autoridades, que quebremos”.

La problemática en el andador de 05 de mayo comenzó con el confinamiento por la pandemia, momento en que las autoridades determinaron el cierre de las plazas públicas con el fin de evitar aglomeraciones y por ende contagios, sin embargo con la medida se redujeron los espacio para la comercialización de productos artesanales en el Centro Histórico, lo que ocasionó que los artesanos ambulantes se desplazaran hasta hacer del andador su punto de concentración.

Sin embargo en el andador 05 de Mayo, la totalidad de los inmuebles son comercios establecidos, empresas que comenzaron la competencia directa de las ventas con los ambulantes.

La solución de los comerciantes establecidos es que las autoridades estatales y municipales retiren definitivamente a los comerciantes ambulantes.

Mientras que la solución de los comerciantes indígenas ambulantes es que las autoridades les otorguen tres espacios para la venta de sus productos: plaza Constitución, jardín Zenea y Jardín de la Corregidora.

