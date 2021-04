“Morena, no tiene una planilla de regidores con sentido social”: Carlos Rentería

Candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Redes Progresistas Por Rafael Rodríguez

Noticias

Carlos Rentería, candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Redes Progresistas, dijo que fue sorpresivo para la militancia y votantes de MORENA que hoy van a tener la posibilidad de elegir entre dos panistas después de que se registrara Arturo Maximiliano García para contender por la capital.

Mencionó que el Partido Acción Nacional en un acuerdo con MORENA mandaron en primera circunstancia decidieron mandar a Maximiliano García como el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que se tendrán que enfrentar a dos candidatos del PAN.

Puntualizó que, si fue consensuado o no, el PAN secuestra a MORENA e impone un candidato de Acción Nacional como candidato de otro partido y que esta elección no será de partidos políticos si no de familias que tienen el control y secuestrados a los 3 principales partidos “Ya tienen el control del PAN, ya tienen el control del PRI y ahora el control de MORENA” por lo que será una elección entre el Redes Progresistas y los partidos dominados por estas familias, Loyola, Calzada ahora los Nieto.

Comentó que no le cree a MORENA que hayan presentado un Maximiliano deslindado del PAN y del Senador Mauricio Kuri, por lo que no compra la idea como no se los compra la ciudadanía por lo indicó que los dos partidos están de acuerdo y decidieron mostrarle a la ciudadanía dos opciones que son lo mismo, “Tanto Luis Nava como Arturo Maximiliano, representan exactamente lo mismo”.

Dijo que al ver al sobrino de Santiago Nieto e hijo de la magistrada Gabriela Nieto queda claro que sigue pasando lo mismo de hace 40 años en Querétaro quieren gobernar los apellidos de siempre sin dar más opciones a los ciudadanos ya que brincan del PAN al PRI y ahora a MORENA y al votar por estos partidos estarán votando por los mismos de siempre.

Agregó que evidentemente la planilla de MORENA es una planilla sin sentido social, que tiene un alto contenido de compromisos que les dio la espalda a los militantes de MORENA al no tener fundadores del partido perdiendo la oportunidad de colocar a gente representativa de la ciudad.

“Para puntualizar hoy el PAN tiene dos candidatos y el resto de los candidatos tendremos que enfrentar con una situación atípica porque en Redes Sociales Progresistas ni los ciudadanos creemos ese supuesto conflicto entre Arturo Maximiliano y su partido (PAN)”. Concluyó.