REGRESAN VISORÍAS

Cerca de 400 futbolistas buscarán ser observados en el CEFORAM Pachuca el 14 y 15 de abril

Por José Luis Jiménez

Noticias

Agustín “Chino” Morales, director del Centro de Formación que lleva su nombre, anunció que el 14 y 15 del presente mes se llevarán a cabo visorías después de año y medio de organizarlas, debido a la pandemia.

“El Chino”, ex jugador profesional, comentó que el escenario donde se verá la calidad físico-técnica de los futbolistas será en la cancha la 27 en Lomas, donde se reunirán cerca de 400 jugadores, de toda la república Mexicana, además de jóvenes del extranjero.

“Vendrán visores del Pachuca encabezados por Ricardo Ochoa, quien desde hace seis años, viene a Querétaro”, comentó, Agustín Morales, que se ha convertido, con el paso del tiempo, en un elemento importante en la detección de talentos para los Tuzos del Pachuca.

“Teníamos año y medio sin realizar las visorías, por el tema de la pandemia, pero retomamos ahora ya con todos los permisos municipales, con los protocolos de sanidad y guardando la sana distancia para que todo salga bien y no haya problema”, dijo, el ex jugador del Cruz Azul, ex Santos Laguna, ex Jaguares y ex seleccionado nacional.

Parte de los jugadores que hoy día conforman CEFORAM-Pachuca en Querétaro, liderado por Agustín “Chino” Morales.

–¿Qué significa para ti, que una institución como el Grupo Pachuca se apoye de la infraestructura de CEFORAM para la detección de talentos?

–Es un orgullo, porque desde hace seis años se dio esta relación, porque les llevé a un jugador de nombre Emilio Rodríguez, que tenía 11 años y hoy tiene 17 años y hoy es titular en la sub 17 de Pachuca y con amplias posibilidades de debutar pronto.

Y añadió. “Recuerdo que Emilio Rodríguez era un jugador muy bajito de estatura y Marco Garcés, me lo dijo, y yo le comenté que yo también era bajito y le comenté que se lo llevaba porque le veía virtudes . Se lo llevé un lunes y el miércoles me dijo que se quedaba en la casa club. Me llena de orgullo porque me tienen confianza por la calidad que puedo brindar al Club Pachuca.

“Platiqué hace 15 días con Marco Garcés que existen muchas posibilidades de que Emilio pueda debutar en primera división, porque es un jugador titular en la sub 17 de Pachuca, da asistencias, juega como volante, es un mixto creativo y es zurdo”, relató.

Agustín Morales, se ha convertido en uno de los cazatalentos más importantes del Club Pachuca.

Del Centro de Formación Agustín Morales (CEFORAM-Pachuca) también surgió Emilio Aguilar que es actualmente seleccionado nacional sub 17, lo mismo está en desarrollo muy importante Basilio Hernández, originario de Progreso allá en Huimilpan y Miguel Barajas, un chavito muy bueno de Lomas.

–¿Cómo le haces para detectar talentos? ¿Cómo llegan a CEFORAM?

Parece mentira, pero nunca he invitado a nadie, la gente se entera de boca en boca, CEFORAM Pachuca se ha hecho promoción solito. Está todo planificado y se han hecho las cosas correctas.

Actualmente CEFORAM cuenta con al menos 90 niños con dos sedes, en la 27 de Reforma Lomas y en Polideportivo de Candiles y hasta antes de la pandemia participaban en terceras y quintas divisiones profesionales, en categorías pequeñas en la Superliga Deportiva y en la Liga Burócrata Bancaria con un proyecto piloto con Mario Villanueva”, terminó.

La invitación está hecha para que los que quieran ir a probarse el 14 y 15 de abril en la cancha 27, a partir de las de las 8:00 horas para categorías 2002-2003 y 2004. A las 11:00 horas los de 2005-2006 (11:00 horas) y la categoría 2007-2008 (a las 15:00 horas) y los 2009-2010 a las 5:50 horas) para las categorías desde la 2010 a la 2002 y cualquier duda comunicarse a los teléfonos: 4424762167 Y 4424765322.