“Se me cae de vergüenza pedir el voto por Maximiliano”: Ángel Balderas Pdte. Consejo de Morena

Por Sergio Hernández

Noticias

El PAN ya ganó el proceso sin haber iniciado. En Querétaro con Maximiliano y en El Marqués con Lupe García, afirmó Ángel Balderas presidente del consejo de Morena y responsabilizó al presidente Jesús Méndez.

Es patético los casos de Querétaro y El Marqués donde el PAN va a competir con dos candidatos panistas y ya gano sin iniciar el proceso electoral. Es patético que en Querétaro vaya un ex colaborador de Mauricio Kuri candidato a la gubernatura del PAN y que en El Marques hayan impuesto porque hay que decirlo, fue una imposición a otro panista.

Quién tiene que dar la cara, dijo, es Jesús Méndez que paso por encima del comité ejecutivo estatal, que se mantuvo en una complicidad con Miguel Ángel Chico Herrera el delegado de Mario Delgado en Querétaro, no sé qué pactaron con Pancho Domínguez o si pactaron con Kuri para entregar la plaza.

En entrevista para el portal informativo “Sin Permiso”, Balderas dijo: es ofensivo para toda la gente que venimos luchando en Querétaro que nos impongan a panistas de 20 años que fueron complices de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto hay que recordar que Guadalupe García fue diputado federal y que además aprobó las reformas estructurales, aprobó la reforma educativa y aprobó la reforma energética que hoy le está costando al país cientos de miles de millones de pesos en daños.

“Observamos que esto es un desaseo enorme por parte de Jesús Méndez, de Miguel Ángel Chico y una serie de personajes que anda tienen que ver en Morena, no quieren acatar una resolución del Tribunal que modifica la distribución en el caso de las diputaciones plurinominales por una imputación y aparecen gente como Cesar Gutiérrez que aparece disfrazado de Morena porque no está en Morena, aparece un señor del grupo “Atraco-mucho” Guillermo Vega Calderón que pareciera ser que son los que están tomando las decisiones de Morena y aparece el abogado general de la UAQ, Gonzalo Martínez llamado aspirantes a candidatos que se bajen que no van a ir ellos como candidatos”

Incluso, dijo hay una denuncia en video que se hizo el sábado en la noche, los efectos van a ser nocivos, nos va a pegar más en lo local, muchos en Morena estamos apostando en no fallar al presidente, a mí me parece que gente arriba de los ya mencionados tomaron la decisiones absurdas que van a llevarnos a que la gente en Querétaro actué como en 2018, hubo voto diferenciado yo estoy aquí desde de inicio de campaña de la compañera Paloma Arce, voy a estar acompañando a Beatriz Robles y a Jorge Luis Montes porque es la zona del corredor de Querétaro y San Luis Potosí, del distrito II, III, y IV para mantener las 2 diputaciones que gano Morena en 2018, es decir que nos vamos a concentrar en la parte federal.

Yo no puedo, agregó, se me caería la cara de vergüenza de pedirle a gente de Querétaro que vote por panista y tampoco veo a gente de Morena votando por panistas similares porque el que quiera votar por el PAN, va a votar por Nava y aunque MOENA ganara algunas de esas posiciones vamos a perder, estamos perdiendo credibilidad, estamos perdiendo confianza en la gente y el tamaño del daño lo veremos el 6 de Junio, de que nos va a afectar nos va afectar en nivel local pero también en nivel federal y aquí ya podemos hablar de traición al proyecto de la 4T, traición al gobierno de López Obrador, traición al gobierno de la 4T porque si esto nos afecta a nivel federal por el poner a candidatos.

-¿Tienes conocimiento de que se vayan a presentar impugnaciones ante el órgano interno de morena?

-Eso seguro, además ante tribunales porque los tiempos son muy rápidos, tomas en cuenta que un juicio de protección ciudadano tendría que ser muy rápido por los tiempos y en este caso en cien por ciento seguro que en Querétaro va haber impugnaciones por parte de aspirantes no sé si vayan a la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, yo veo más probable que se vayan directamente al tribunal por los tiempos