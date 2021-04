Inmunizados

Inicia la vacunación contra COVID en SJR

Comenzó aplicación de vacuna contra COVID-19 en San Juan del Río.

Por Josefina Herrera

Después de una larga espera, este lunes 12 de abril, arrancó la jornada nacional de vacunación contra COVID-19 en el municipio de San Juan del Río, donde se pretende inmunizar a 30 mil adultos mayores de esta demarcación.

Rocío Peniche Vera, delegada de la Secretaría de Bienestar en el estado de Querétaro, señaló que el inicio fue con éxito, pues de acuerdo a su recorrido y a los reportes que recibió de los cuatro puntos de vacunación, los adultos mayores comenzaron a llegar ordenadamente, por lo que en este primer día no se registró ninguna incidencia.

“Estamos muy contentos, ya empezamos con San Juan del Río y pues bueno estamos recibiendo a todas las personas, hay mucha afluencia y estamos tratando de tenerlos a todos en la sombra, sentados, atendidos como se merecen, y empezó la vacunación, nos dirigimos para verificar que así sea, que estamos completos, ya las personas afortunadamente tenemos reporte de La Valla, tenemos reporte del Tecnológico, CECUCO que están muy bien, que está fluyendo bastante bien con toda normalidad, no hay aglomeraciones, afortunadamente y bueno deseamos que así siga, la súplica nuestra a la población es que atienda los horarios, hay suficientes vacunas para todos, no tengan el temor, angustia de venir temprano porque no me va alcanzar, no, sí te va a alcanzar, está calculado y los vamos a atender, pero no queremos que de ninguna manera se generen aglomeraciones”.

En este sentido, indicó que se siente muy contenta debido a que con San Juan del Río estarían culminando los 18 municipios en aplicación de la primera dosis, además de que la gente está cumpliendo en acudir de acuerdo a su día, lugar y hora correspondiente, lo cual está facilitando el proceso.

“Me parece que no, ahorita recorrimos la fila que estaba en el exterior y todos reportaban que son de las colonias convocadas, así que excelente muestra de civilidad por parte de los sanjuanenses”.

Asimismo, informó que los adultos mayores están contando con todas las facilidades para recibir su vacuna, como es el transporte público gratuito, lo cual garantiza que también puedan desplazarse y llegar a tiempo.

La dosis se estará aplicando hasta el día 15 de abril, y se podría considerar un día más para las personas con rezago, pero hasta el momento, no tienen contemplado ampliarse a más puntos de vacunación, como sucedió en la capital.

Cabe señalar que la vacuna que se está aplicando en esta localidad es la de Pfizer, y aunque no ha habido complicación alguna con ninguna de las marcas, siguiendo el protocolo, los adultos mayores también deben esperar 30 minutos después de la inmunización para estar en observación.