“Más batas blancas que chalecos guinda en las calles”: Marcia Solorzano

Candidata del Partido Acción Nacional por el Segundo Distrito Federal

Por Rafael Rodríguez

Marcia Solorzano Gallegos, es la candidata del Partido Acción Nacional, por el Segundo Distrito Federal, que comprende los municipios de San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, dijo que es una mujer orgullosamente sanjuanense, madre de tres hijos y esposa de un gran hombre que le apoya en todos sus proyectos, además de ser una mujer emprendedora que ha incursionado en el servicio público.

Comentó que actualmente es regidora con licencia, cargo en el que se ha desempeñado durante dos administraciones, tomando como referente el empoderamiento de las mujeres con capacitaciones, talleres, brindando con ello las herramientas para auto emplearse y obtener ingresos para su economía familiar.

Señaló, que con estas acciones, más de cinco mil familias se vieron beneficiadas y con la situación que se vivió desde hace un año con la pandemia del COVID-19 pudieron hacerle frente y ellas sacaron adelante a sus familias económicamente.

Solorzano Gallegos, puntualizó que el trabajo legislativo que pretende llevar a la cámara baja es seguir apostando por las capacitaciones de manera integral, pero hacerlo hacia hombres y mujeres, así como abordar el sector salud y gestionar que se cuente con los medicamentos necesarios y suficientes en los centros de salud, siendo este uno de sus principales ejes.

“Tenemos un sector salud debilitado, deberíamos de ver más batas blancas que chalecos guinda en las calles”.

Agregó que ahora que ha caminado dos municipios nuevos que son Tequisquiapan y Ezequiel Montes, atenderá el tema del turismo y la ganadería son los temas importantes de cada uno de ellos respectivamente al ser su principal fuente de generación económica, presentado iniciativas para que se otorguen estímulos fiscales.

Dijo que después de ir en dos fórmulas y ahora encabezar una para ir en la boleta, puede haber desgaste en su persona, a lo que puntualizó que su trabajo realizado en estos últimos años es su carta de presentación.

“Desgaste puede ser por que uno no es monedita de oro, pero la verdad yo se que el trabajo lo he hecho, mi trabajo me respalda yo creo que tu mejor carta de presentación es el trabajo que tu hayas hecho a lo largo de estos años y en esa parte estoy tranquila y estoy satisfecha”.