RECORDISTA

La queretana Nahomi Mojica impone récord en lanzamiento de bala de la NCAA

Por Víctor Terrón

Con una marca de 16.17 metros, la atleta queretana, Nahomi Mojica Gualito pasó a la historia del deporte colegial de los Estados Unidos (NCAA) al imponer un récord en la prueba de lanzamiento de bala dentro de la Atlantinc Sun Conference (ASUN); esto dentro del evento Aggie Invitational en Irwin Belk Track

Este registro también le permitió a Nahomi romper su marca personal y el mejor registro histórico para una representante de la Liberty University, que era de 15.84 metros y se había alcanzado en 2019.

Con este resultado la deportista de Querétaro calificó a la Ronda Preliminar Este de la División I de la NCAA para la tercera vez en su carrera, y se coronó como una de las cuatro medallistas áureas que sumó Liberty en la competencia celebrada en el país norteamericano.

Durante este evento también tuvo participación su hermana, Sofia Mojica, quien en la prueba de lanzamiento de martillo registró una distancia de 46.024 metros para ubicarse momentáneamente en la segunda posición, sin embargo, el evento se interrumpió por una tormenta.

De esta forma, Nahomi continúa brillando en su paso por el deporte colegial de la NCAA, donde ya formó parte del equipo de la década de la Conferencia ASUN, a la cual llegó en 2018.

“Al principio me costaba mucho ir a los entrenamientos. Pero con el paso del tiempo me encantó lo que hago. Nunca me vi hasta donde estoy ahora”, reconoció en entrevista.

Mojica Gualito destacó desde muy joven y rápidamente se convirtió en multimedallista de la Olimpiada Nacional, llamando la atención de varias universidades nacionales e internacionales, incluso, el entrenador de Virginia se acercó antes para reclutarla, pero al final la oferta de Liberty University la convenció más.