Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen Nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 14 de Abril

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Se reunió con líderes sociales de los municipios serranos de: Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco. Durante su mensaje, el candidato llamó a los ciudadanos a unirse a su proyecto, pues dijo, su apuesta por fortalecer la economía del estado es garantía para la estabilidad de las familias.

Se reunió Miembros de la Asociación Ganadera de Landa de Matamoros, representantes ganaderos de la región, a quienes les presentó la agenda ambiental a implementarse en la entidad, esto en caso de verse favorecido con el voto, ahí reconoció lo frágiles que somos ante la naturaleza, motivo por el cual dijo, debemos aprender las lecciones y contar con mejores condiciones para evitar vivirlas nuevamente.

Aseguró que si bien la energía que las y los queretanos llevamos dentro es limpia, se debe también ser respetuosos del medio ambiente, motivo por el cual dijo se apostará por un clúster verde para un mejor manejo de residuos sólidos, así como mayor eficiencia energética y apostar por las energías renovables, además de incrementar zonas de conservación, de restauración y parques naturales; en el tema del agua, indicó que se trabajará para garantizar el vital líquido a las futuras generaciones.

“El agua es un reto enorme, tenemos que apostarles a obras hidráulicas, tenemos que apostarle a la captación de agua a la recolección de agua y por supuesto al tratamiento de agua, no podemos permitir, que si no hacemos algo ahorita en las próximas generaciones nos lo van a recordar o a mí me la van a recordar, haré algo por el agua, porque no podemos aguantar más”, manifestó.

Agradeció a las y los ganaderos por mantener su trabajo a pesar de la pandemia que se vive a nivel mundial, y los invitó a tener un voto de confianza por el proyecto que él encabeza.

Garantizó que, de obtener el triunfo, se fortalecerá al sector salud para contar con la mayor cantidad de vacunas para las y los queretanos contra la COVID-19, además dijo, se mejorarán los sueldos y acercar las herramientas necesarias para que realicen su trabajo de la mejor manera.

Celia Maya de MORENA

Escuchó a médicos especialistas en el tema de las adicciones y nutrición; los doctores, Margarita Isabel Hernández Urbiola y Lenin Torres García.

Sobre el tema de la nutrición, la doctora Margarita Hernández expresó que la ignorancia es el principal problema de las enfermedades crónicas degenerativas, que empiezan con la obesidad, pero se pueden empezar a prevenir desde una edad más temprana. Otra forma de prevención es la educación de cómo saber alimentarse, pues en nuestro país hay una variedad muy importante de alimentos tradicionales y regionales. Sin embargo, reconoció que es más fácil educar a un niño, que a un adulto.

La doctora, Hernández Urbiola apuntó que la alimentación y de consumo de drogas se relaciona, ya que es un problema social que abarca todos los niveles, y que la pandemia cambió la forma de alimentación de las personas, para mal.

Sobre el tema de adicciones, el doctor Lenin Torres dijo que el consumo de drogas no sólo causa problemas de adicción física a sustancias psicoactivas; que alteran la realidad de las personas, sino que tienen que ver con la autoestima de las personas y su toma de decisiones, además de los valores y principios.

“La falta de oportunidades laborales y de acceso a escuelas, crea un ambiente violento y si la única alternativa que tienen los jóvenes, es reunirse con amigos que son mala influencia, pues se creará un círculo vicioso”, apuntó el doctor Lenin Torres. Es ahí la importancia de tener un instituto que se encargue de la promoción y prevención, con un diagnóstico, acompañamiento y rehabilitación, de acuerdo a lo que necesita cada uno.

Mencionó que es necesario la implementación de políticas públicas que atiendan el tema de salud, porque una persona decide si consume o no drogas. Sin embargo, tiene que ver con su realidad, del manejo de frustración y el ambiente en el que crece.

Reconoció que este tipo de propuestas integrales necesita el Estado para poder acercarse a los ciudadanos, y visitar tanto escuelas, como colonias y atacar en los dos caminos: prevención y rehabilitación. Y crear un círculo virtuoso donde la familia y la escuela trabajen de la mano, promoviendo la salud de manera integral. Teniendo corresponsabilidad, con estrategias políticas que se ajustan a la perfección de la plataforma política de MORENA; prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación de la sociedad.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

compartió su compromiso con la Agenda Animalista

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Afirmó que la promoción al turismo será una herramienta importante en la reactivación económica de la entidad, pues la pandemia del Covid-19 golpeó de forma drástica este sector del cual dependen miles de familias queretanas.

Destacó que su administración concretará convenios para la expansión del aeropuerto intercontinental de Querétaro fortaleciendo el uso de carga y comercio que incluya almacenamiento y distribución.

Juan Carlos Martínez propuso también la generación de ingresos a través de la proyección de la comercialización internacional de productos como queso, vino, artesanías y promover la venta al interior de la república.

“Querétaro debe ser el anfitrión del mundo como lo mencioné en la presentación de mi compromiso de gobierno en materia de Turismo, Querétaro es vino, Querétaro es queso, es cultura, es tradición, es comida, industria”.

Dijo que su gobierno trabajará en conjunto con las universidades en diversas materias para fortalecer la capacitación y la certificación de los prestadores de servicios turísticos.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Visitó la colonia San Pablo, donde platico con los ciudadanos, escucho sus comentarios y necesidades.

“Estoy comprometida a hacer lo necesario para un futuro más justo, más incluyente, sin distinciones, un solo Querétaro”, Afirmó.

Sostuvo que, los mercados son la principal fuente de abasto de las familias en Querétaro. Estuvo en el Mercado Escobedo, donde platico y compartió sus propuestas con los locatarios.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Se reunió con trabajadores de taxis y plataformas digitales de la capital queretana para construir estrategias que ayuden a mejorar la problemática ambiental desde la perspectiva de la movilidad urbana.

Comentó que se seguirá reuniendo con los diferentes grupos del transporte público

en sus diferentes modalidades.

“Estamos a tiempo de corregir el rumbo de nuestra ciudad en materia ambiental, para dejarles a nuestras hijas e hijos un mundo sano, se que con su apoyo, podremos lograrlo”.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

Compartió en redes sociales: Esta mañana estuve en Santa Rosa Jáuregui y platiqué con mi tocaya María de Jesús en su tienda de artículos de piel.

Apoyemos el comercio local

Miguel Nava Alvarado del Redes Sociales Progresistas

Se comprometió a apoyar al comercio organizado, al turismo y contar con estímulos fiscales que ayuden a detonar la economía de Bernal

Se reunió con prestadores de servicios y hoteleros ante quienes expuso propuestas de campaña.

Dijo que cuando llegue a la gubernatura su administración estará del lado de quienes se juegan su patrimonio con inversiones que generan trabajos, impuestos y una actividad que ayuda al desarrollo de la economía del estado.

Además el sector habló de “la dura” situación que enfrentaron por la pandemia y del acoso que sufrieron de la administración municipal, donde el gobierno morenista les impuso nuevos impuestos y contribuciones especiales que nunca antes se habían cobrado.

“Eso originó una baja considerable de turistas que se vieron afectados por esos nuevos cobros y el rebote lo tuvimos los prestadores de servicios”.

Dijo que su gobierno será una administración que esté del lado de quienes se juegan su patrimonio con inversiones que generan trabajos, que generan impuestos y generan una actividad que ayuda al desarrollo de la economía del estado.

“Mi compromiso es con ustedes y tendrán un gobierno que entienda humanamente lo que todos hemos pasado, donde tenemos una economía que está muy lastimada y además por si fuera poco, gobiernos insensibles que no ayudan mucho”, finalizó.

Compartió en redes sociales: Seguimos trabajando para lograr un cambio verdadero, que pueda beneficiar a todo Querétaro. ¡Cada día somos más!

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Dijo que el PT es un partido abierto a la discapacidad y a las nuevas realidades de Querétaro

Compartió en redes sociales: Hay muchos avances importantes en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, sin embargo mientras haya una mujer violentada por razón de género, cualquiera que sea el delito, o la causa… seguiremos en deuda con los derechos de la mujer.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Se pronunció a favor del Matrimonio Igualitario

El director Antonio Medina le entregó agenda con temas progresistas del PRD