Situación para restauranteros ha mejorado con “Escenario B”

Tienen la posibilidad de tener mayores ingresos y seguir marchando.

Por Josefina Herrera

La continuidad del “Escenario B”, ha servido a restauranteros para mejorar su situación económica, pues ante la apertura de horarios les da una mayor oportunidad de reactivarse y seguir marchando, así lo dio a conocer Antonio Rosas Carapia, presidente del Consejo Queretano de restauranteros, A. C.

“Sin duda, porque no nada más ya hubo consumo al interior de los negocios en domingo, sino también en los horarios, el sábado y los domingos ya nos permiten vender algunas bebidas alcohólicas porque estábamos cerrando de las ocho de la noche y ahora se cierra a las 10 de la noche, obviamente que eso nos ha incrementado las ventas, por supuesto somos más flexibles en el horario de poder estar vendiéndoles a los comensales, a los clientes, sí, por supuesto que hay un incremento mejor”.

Indicó, que se espera que puedan avanzar a un “Escenario A”, pues eso les permitiría tener mayor amplitud de horarios y de incremento en aforo, pues están trabajando al 50 por ciento, y ante un cambio, les da más posibilidad de seguir incrementando sus ventas.

“Obviamente estamos esperando a que venga el “Escenario A” en el estado de Querétaro, o de alguna manera el semáforo verde, si lo vemos en términos del mapa federal, o no lo sé, en el escenario, porque Incluso en el “Escenario A”, pueden permitir tener un aforo al 70 por ciento, ahorita estamos trabajando un aforo del 50 por ciento en el “Escenario A” sería el 70 por ciento aproximadamente, y posiblemente también la ampliación del horario, ya no será a las 10 de la noche, si no tal vez estar cerrando en el horario normal, de dos a una de la mañana, también dependiendo el tipo de negocio que sea”.

Mencionó que además les daría la oportunidad de ampliarse en el horario el día domingo, ya que las cuatro horas que les cortan, servirían para generar un poco más de venta y no estar limitados.

Mientras tanto, esperan que ya no haya un retroceso, pues con este escenario les da mayor esperanza de sacar adelante sus negocios y poder seguir pagando la operatividad del mismo, pero todo dependerá de las condiciones de contagios que se vayan registrando en el estado.

“Por supuesto el “Escenario A” es lo que estamos buscando, pero bueno será de acuerdo a las condiciones de contagios que haya en el estado, por el momento este “Escenario B”, es mucho mejor obviamente que el “C”.