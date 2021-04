No hay sanciones para quien violó medidas COVID-19: Gerardo Romero Presidente IEEQ

Por Sergio Hernández

Gerardo Romero Altamirano consejero presidente del Instituto Electoral Estado de Querétaro (IEEQ) dio a conocer que quince reuniones de candidatos tuvieron que ser dispersadas por la Unidad Anti-Covid.

Dijo que este es un proceso electoral muy atípico por las condiciones que todos estamos viviendo pero si somos analíticos, nuestro sistema nacional electoral es un sistema que se despliega en tierra, es un sistema que principalmente tiene actividades presenciales como la misma votación del día 6 de junio, ya tiene 9 o 10 meses que empezamos el contacto permanente con las autoridades en materia de salud.

Pero además el comité de expertos que nos asesoran para saber que hacer exactamente, lo cual nos permite que adaptemos todos nuestros procedimientos para hacerlos eficaces, legales y adaptados a esta normalidad y desde luego, también proyectarlo para que la ciudadanía se sienta segura para ir a votar este 6 de junio, estamos tomando muchas precauciones las cuales se podría hablar en particular de ellas pero todos los procedimientos que eran materia de actos presenciales, desde distribución y recepción manual de documentos, los estamos haciendo digitales y los hemos estado avanzando de manera correcta y con una buena adaptación para un proceso electoral muy exitoso y que la ciudadanía acuda con la confianza de estar segura a las urnas

-¿Qué opina de que no se respeta la sana distancia en las campañas?

-Las reglas están hechas para ser obedecidas y los que no las respeten para eso existen los mecanismos de control, para ello la autoridad sanitaria ha estado acudiendo y yo personalmente no he atestiguado pero si nos ha llegado información y la hemos transmitido a la autoridad en materia de salud y está actuando en las medidas

“Como siempre los procesos electorales dependen de toda la ciudadanía, no solo de los partidos y candidaturas, ceo que es importante que concienticemos que debemos ser responsables con los actos de campaña que no están guardando las medidas de salud que ya todos debemos conocer, nada nos obliga a permanecer en ese acto”

Y recomendó: podemos hacer 2 cosas: 1 retíranos, nadie nos puede obligar a quedarnos en un lugar donde está en riesgo nuestra salud y 2 podemos denunciar al 911 donde canalizan la denuncia para ejercer sus facultades como autoridad en materia de salud, ninguna autoridad electoral en el país tienen facultades de salud para eso existe una autoridad en materia de salud, nosotros hemos dispersado 15 actos porque llega la autoridad anti covid y si hemos dispersado actos y desde luego todos los días tenemos retroalimentación sobre las reglas

Dijo que el día de la jornada electoral se esta haciendo todo un plan de comunicación y es importante saber que el día de la elección habrá diferencias substanciales con respecto a las jornadas electorales pasadas, en primer término habrá un funcionario de mesa de casilla que estará con alcohol y gel en la entrada y exigirá el uso de cubre bocas a todos los votantes, no vamos a limitar el derecho al voto, lo que vamos a limitar es el acceso a un lugar público donde debemos salvaguardar el derecho a la salud de las personas que están dentro de la casilla, tenemos una política de cero contacto de la ciudadanía y los que están como funcionarios de mesa de casilla, quienes tendrán cubre bocas y también su mascarilla, usualmente nosotros entregaríamos nuestra credencial, ahora solo la debemos mostrar o la coloquemos en la mesa para que la pueda observar, la perforación será sin contacto, nos darán las boletas y acudiremos a una mampara donde retiraremos las cortinillas que estaban en tdoos los procesos electorales, no van a existir, habrá como máximo 2 personas que van a estar votando y no se va a permitir el acceso a alguien más, todas las casillas se van a desinfectar días antes y cada tres horas el día de la jornada y posterior a la jornada electoral y otro llamado es a que cada quien lleve su propio bolígrafo, esto para no tener contacto con los que vamos a tener y vamos a estar desinfectando con toallitas sanitarias, ese es el llamado para llevar la pluma y no llevar un plumón muy grande, son muchas las medidas.

Indicó que no hay temor de que la gente no salga a votar: Creo que Coahuila, Hidalgo son dos procesos electorales que ya tuvimos en nuestro país en pandemia y han demostrado que la votación se ha caído radicalmente y no tenemos ningún elemento que nos permita decir que va a caer el 6 de junio, también tenemos procesos electorales en otras partes del mundo de las que hemos ido aprendiendo en especial de Estados Unidos donde la votación fue muy alta y creo que la ciudadanía sepa la importancia de ir a votar y sepa que se le va a estar cuidando y que si se cuida va a estar a salvo.

Diez por ciento creció listado nominal

El padrón electoral es de un millón 740 mil personas en el listado nominal –es el que determina quien puede votar el 6 de junio- y en el listado electoral son los que tienen credencial vigente en mano, concentrándose la mayoría en la capital del estado.

Dijo que la capital tiene la mayor concentración de habitantes y desde luego que por consecuencias también del listado nominal, actualmente hay muchos mayores de 18 años en el país y en el estado de Querétaro con respecto al proceso electoral anterior, esa si es una dinámica local creció aproximadamente un diez por ciento esto es un crecimiento demográfico que se ve reflejado en el listado nominal en la cantidad de votantes

183 planillas y 167 diputaciones inscritas

En esta elección compiten 183 planillas para ayuntamientos y 167 de diputaciones. El domingo se determinará cuántas de estas planillas va en candidatura común. En algunos consejos distritales y municipales algunos partidos registraron a las mismas formulas o planillas para contender configurando así candidaturas comunes. Hay que ver cuántas son y cuantos candidatos

Financiamiento público de 149MDP

El financiamiento público para los partidos políticos en este 2021, fue de 149 millones de pesos que se distribuyeron entre todos los partidos políticos según una forma que está establecida en la ley electoral.

“Si fuéramos muy genéricos en cómo se distribuye el dinero a los partidos, setenta por ciento de la bolsa se distribuye de manera correspondiente a los resultados del proceso electoral anterior y el treinta por ciento restante se divide entre todos los partidos políticos y candidaturas independientes de manera equitativa y participando también que participaron en la bolsa del setenta por ciento”

16 independientes

Se registraron 14 contendientes independientes para ayuntamientos, dos son a diputaciones locales. Tienen que ser aprobados en su momento y tienen que empezar campaña el día 19 de abril de 2021

60% de participación

Usualmente se tiene una dinámica de buena participación. Querétaro es una de las tres entidades del país que se ha mantenido por encima de la media nacional desde 1990 esto habla de una conciencia ciudadana que la gente entiende la importancia de ir a votar y los parámetros están entre el 58 y 60 por ciento de votación

Los impugnados pueden hacer campaña

El domingo los 27 consejos distritales y municipales distribuidos en toda la geografía estatal, determinarán la confirmación de registros de quienes se registraron en estos días pasados, definirán que candidaturas pueden empezar a contender el día 19 de abril durante 45 días las campañas de ayuntamientos y diputaciones locales. Desde luego, todos los actos que define la autoridad electoral pueden ser impugnables y desde luego que hay plazos legales para ello

¿Qué procede cuando alguien impugna?

Mas allá de hablar de algún partido o caso en particular, cuando la resolución es publica y se notifica a los interesados el día 18, corre un plazo legal de 4 días para que los que están inconformes puedan impugnar las resoluciones, determinaciones de sus conejos distritales y desde luego que también de manera paralela pueden ocurrir impugnaciones a los procesos internos de los partidos políticos de los cuales no se entera el instituto electoral de Querétaro sino en los casos en los que el tribunal ordene realizar alguna modificación a los registros que nosotros tenemos

En materia electoral a diferencia de otras materias del derecho no hay efectos suspensivos en las determinaciones de una autoridad, esto quiere decir que una determinación de un órgano sigue vigente hasta en tanto no haya un tribunal que tome una decisión en sentido opuesta al del orden electoral impuesto