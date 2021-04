Sin justificar suspensión de alberca Gómez Morín: Liliana San Martín

Hay un juicio de amparo que aún se encuentra activo y siguen a la espera de una resolución.

Por Josefina Herrera

Liliana San Martín Castillo, presidenta municipal interina de San Juan del Río, manifestó que la suspensión de la alberca Gómez Morín, ubicada en la avenida Alfonso Patiño, se encuentra en dos procedimientos, pues no hay justificación de su cierre, debido a que contaba con todas las medidas de seguridad sanitaria.

“No hay fecha, rendimos informe previo al informe justificado, ya fue requerido a las autoridades, en este caso pues las autoridades de SESEQ están señaladas como responsables en particular, porque insistimos que esta alberca guardaba todo el protocolo de medidas sanitarias y tenía verificaciones, tenía por lo menos tres verificaciones inmediatas, incluso el mismo día que se hizo operativo, daba cumplimiento de todas las medidas sanitarias, por eso no había una justificación para que se pudiera hacer la suspensión, el motivo que nos dieron es que no había implementación de medidas sanitarias, sin embargo ni siquiera fueron revisadas”, puntualizó.

Cabe recordar que desde diciembre del año pasado, la alberca se encuentra suspendida, y aunque con anterioridad, tanto el municipio como las autoridades por parte de la Secretaría de Salud, habían manifestado que ya se encontraban en trámite de resolución, hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo, puesto que hay un juicio de amparo.

“Hay dos procedimientos que nos encontramos desahogando, uno, el procedimiento administrativo que fue el que nos fue notificado, y por parte de la autoridad municipal nosotros interpusimos un juicio de amparo que todavía está activo, y pues hasta que haya una resolución del estado del distrito, estaríamos en condiciones de hacer apertura”.

Por tal motivo, la presidenta municipal interina, refirió que no se le ha dado reapertura a esta alberca, pues sigue en curso el procedimiento y se está a la espera de la resolución, ya que guardaba todos los protocolos sanitarios pertinentes y las autoridades sanitarias no tendrían razón alguna para haberla suspendido.