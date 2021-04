Huelga en SJR

El Sindicato emplazará a huelga este próximo 21 de abril.

Por Josefina Herrera

Rafael Camacho Camacho, secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), anunció que debido a la falta de incumplimiento por parte de la administración municipal, en cuanto a algunos pendientes de pago, dentro del convenio colectivo del año pasado, emplazarán a huelga este próximo 21 de abril.

En este sentido, indicó que este miércoles fue el último día para lograr llegar a un acuerdo, sin embargo éste no se dio, ya que hasta el momento no se ha dado solución a los conflictos que se vienen arrastrando, y por tal motivo el Tribunal dio por concluidas las pláticas conciliatorias, por lo que este lunes sostendrán una reunión para prácticamente dejar guardias en oficinas de prioridad y dar seguimiento a una huelga en petición a sus derechos.

“Este año nos vemos en la necesidad obviamente de hacer emplazamiento a huelga por los incumplimientos que se tienen de convenio y muchas obligaciones que tiene el municipio, y que vienen naufragando la administración, un ejemplo son los uniformes de los trabajadores, no tienen varios uniformes los trabajadores de varios años, herramientas para los trabajadores, reposición de plazas de trabajadores que se han jubilado, hay pendientes de pagos a viudas por el fallecimiento del trabajador que no se les ha pagado, como seguros de vida, pagos de marcha, su pensión, vienen arrastrando muchos pendientes desde toda la administración y muchos que se pactaron el año pasado que no dieron cumplimiento a ello, entonces nos vemos en la necesidad de emplazar a huelga”.

Camacho Camacho, señaló que el año pasado también se tenía previsto un emplazamiento, sin embargo se detuvo para tratar de llegar a un acuerdo, pero al ver que falta de cumplimiento, este año no se detendrán, pues el municipio no ha cumplido con lo pactado.

“Todavía traemos muchos pendientes con la administración pública en el convenio del año pasado, se generaron muchas cosas en las cuales a la fecha el municipio o la administración no ha dado cumplimiento a muchas de ellas, aún cuando fueron firmadas y pactadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, hay muchos pendientes del pago del convenio del año pasado, y aparte en noviembre metimos el pliego petitorio para este año, que es aumento salarial y revisión contractual, para lo cual, bueno lo hicimos sin emplazamiento a huelga a petición del convenio colectivo, pero derivado del incumplimiento de varios acuerdos que se tomaron el año pasado, derivado de ese incumplimiento y derivado de que no hemos llegado a ningún acuerdo, todavía hace aproximadamente mes y medio no llegamos a un acuerdo para el aumento salarial y la revisión contractual, y bueno ya también se cerraron las negociaciones, ayer fue el último día que se tenían, era la última audiencia para poder llegar a un acuerdo con la administración pública, sin embargo el personal del municipio acudió pero sin ninguna solución a todos los pendientes”.

Por tal motivo, indicó que se estarán tomando las medidas correspondientes en las áreas donde laboran trabajadores agremiados a este sindicato, por lo que sólo definirán quienes estarán de guardias y al mismo tiempo estarán colocando mantas en las distintas dependencias a las siete de la mañana.

“Se tiene contemplado para el día miércoles a las siete de la mañana, si vemos voluntad de la Administración pública de querer dar cumplimiento a todos los pendientes que se tienen, nosotros estamos abiertos a tener algunas reuniones extrajudiciales para poder escuchar las propuestas que se tenga el municipio para la solución a todos los pendientes que se tienen arrastrando”, concluyó.