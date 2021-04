“A mi no me ha faltado absolutamente nada”: Rosendo Anaya/ VIII Distrito/ PAN

Por Rafael Rodríguez

Noticias

Rosendo Anaya Aguilar, presidente municipal con licencia en el municipio de Amealco y actual candidato a la diputación del octavo distrito local (que comprende Amealco- San Juan del Río), dijo que a la fecha lleva apareciendo en cuatro ocasiones en las boletas electorales compitiendo por cargos públicos.

Aseguró que ha estado en los cargos públicos por que la gente es muy sabía y ve quien es el que trabaja, el que se compromete, tiene la voluntad, da los resultados y que es en las boletas donde toman su decisión final.

“Hemos visto a muchos candidatos que han tenido la oportunidad de estar en diferentes posiciones, pero también muchos en los cuales es debut y despedida”.

-¿Usted cree que ha cumplido?

-La mejor opinión es la que tiene la gente, ellos son los que podrán decir si han cumplido o no se ha cumplido.

Mencionó que él ve el resultado en el próximo ejercicio cuando se encuentra en la boleta.

-En la autocrítica ¿A usted qué le ha faltado?

-A mi no me ha faltado absolutamente nada, en el sentido de que he puesto todo mi empeño los 365 días del año en cada uno de mis periodos. Pero siempre salen nuevas necesidades, nuevos planteamientos y retos por qué lo se va cubriendo se van quedando de lado.

Al cuestionarle el hecho de que desde hace 12 años solo han sido él y la familia de Gilberto García los que han aparecido en las boletas, dijo que eso no lo determina él si no la gente.

“Nosotros siempre tenemos la voluntad de querer trabajar, pero también la gente es la que determina en eso es un tema que la pregunta o la respuesta la tiene la gente”.

Por último, dijo el cambio generacional se va a dar cuando la misma gente determine los momentos y los tiempos en los cuales tenga que pasar.