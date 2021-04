Estudiantes exigen que UNITEC no aumente colegiatura

Argumentan que la plataforma de clases virtuales es deficiente y que los directivos no han dado respuesta ante sus quejas

Daniela Montes de Oca

Fotos: Manuel Guerra

Noticias

Estudiantes de la UNITEC se manifestaron en las instalaciones del campus, el principal motivo es que la universidad incrementará el costo de su colegiatura aun cuando los alumnos aseguran que su plataforma de clases virtuales es deficiente. Hasta ayer, ni directivos ni el rector había entablado plática con ellos.

Este viernes alrededor de 30 estudiantes llegaron con pancartas a las instalaciones de la UNITEC, entre sus argumentos están las deficiencias en su plataforma virtual, en la comunicación con los alumnos, así como el hecho de que los hagan pagar cosas que no utilizan.

Entre los manifestantes estaba José María Vázquez, quien explicó que los alumnos recibieron un comunicado sobre el incremento en la colegiatura, esta alza será diferente para alumnos de preparatoria y de licenciatura. Será este tres de mayo cuando se vea reflejado el aumento.

Los jóvenes comentaron que es una injusticia que se aumente la colegiatura cuando no se están utilizando las instalaciones, por lo que se ahorran servicios como luz, agua, gas, mucha parte del mantenimiento, entre otras.

Además, José María destacó “las plataformas de la escuela son deficientes y no funcionan bien, entonces tenemos que utilizar otras para las clases, ¿por qué? porque las plataformas de la escuela se caen muy seguido, no sirven”.

Asimismo, argumentan que la comunicación es mala ya que no los atienden de otra manera que no sea por correo electrónico “otra de las cosas es que la atención que dan no es buena, es deficiente, todo lo quieren tratar por correo, no quieren hablar, no quieren que nadie se presente al campus, todo lo quieren manejar por correo”.

Entre otras de las razones de la manifestación está el cobro de libros que no se utilizan “Nos cobran los libros, pero o muchas veces no se usan o si se llegan a usar los maestros suben las páginas de los libros, entonces qué chiste tiene que yo compre mis libros si los maestros van a subir las páginas que se van a utilizar”.

Para finalizar, platicaron que cada cuatrimestre los hacen pagar por un seguro de vida que les cubre trayectos de su hogar a la escuela y de la escuela a su casa, además de cualquier incidente que pudiera ocurrir en el campus; sin embargo por las cuestiones de la pandemia, este seguro no se utiliza.

Los estudiantes aseguran que hasta ayer en la manifestación no habían recibido ninguna atención por parte de directivos.

