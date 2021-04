Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 17 de Abril

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Afirmó que la entidad saldrá adelante con la micro, pequeña y mediana empresa, pues dijo, son de los sectores raíz que detonan las economías locales.

“De verdad estoy convencido que a Querétaro lo vamos a sacar adelante con la micro, la pequeña y la mediana empresa, y el gobierno del estado va a ser un total facilitador para ustedes, no solo con apoyos financieros, sino también con capacitación e identificación de ventajas competitivas para que les vaya mejor”.

Como parte de la agenda de campaña del candidato, se llevó a cabo una reunión con agentes del bien común, provenientes de pequeños y medianos sectores empresariales, quienes, a través de proyectos ciudadanos, propusieron acciones para impulsar y reactivar los empleos y las economías de la ciudad.

Entre las principales solicitudes que realizaron, se planteó la necesidad de financiamientos, presupuestos para empresas, mayor seguridad al comercio, recuperación de empleos y recuperación económica.

Además de los compromisos de apoyo propuestos, el candidato por el Partido Acción Nacional (PAN) y Querétaro Independiente (QI), anunció incentivos fiscales para empresas socialmente responsables, sobre todo para quienes contraten a personas con discapacidad.

Recordó que uno de sus principales proyectos es el seguro de desempleo, que busca apoyar a quienes se queden sin empleo y el cual va de la mano con proyectos de emprendimiento sustentable, para que sean los propios ciudadanos quienes logren levantar al estado.

“Yo quiero que los comerciantes y empresarios de Querétaro, sobre todo los micro y pequeños, vean al gobierno como su aliado y como su socio, y los voy a estar apoyando con todo, pues estoy convencido que tenemos que estar apostándole a estas partes con financiamiento y capacitación”.

Se comprometió a defender acciones que fortalezcan el sector económico del país y de Querétaro.

En el evento participó la empresaria Karla Garfias, quien reconoció que esta pandemia ha golpeado fuertemente al comercio, por lo que señaló que es necesario que quienes aspiren a un cargo deben darle prioridad a este sector económico.

Prometió un incremento anual del 10 por ciento para la Universidad Autónoma de Querétaro.

Indicó que además buscará concretar otros proyectos conjuntos con la universidad, a fin de mejorar el presupuesto designado por el estado de Querétaro.

“Me comprometí a seguirle subiendo 10 por ciento anual. La UAQ entró con un presupuesto cuando llegó el gobernador Domínguez, de 560 millones de pesos, hoy nos dieron un presupuesto de 850”.

También agregó que se buscará generar un vínculo para colaborar en proyectos para incrementar la competitividad del estado.

Celia Maya de MORENA

Anunció que acompañará a los candidatos a las presidencias municipales de su partido en su arranqué de campaña.

“Voy acompañar a todos los candidatos que me han pedido que asista a su arranque de campaña, hace unos días los invité a coordinarse entre ellos, y así organizar mi agenda. Somos un equipo y vamos a caminar juntos en este mes y medio de campaña, nosotros ya tenemos 15 días. Pero hay mucho ánimo de trabajar en conjunto y yo estoy en la mejor disposición”, dijo.

Aseguró que en las próximas fechas se trabaja duro y en equipo, con los candidatos de su partido en las 18 presidencias municipales del Estado. Recorrerán calles respetando las leyes sanitarias, pero conservando el diálogo con los ciudadanos. Sin dejar de lado la redes sociales, medio importante para difundir las propuestas de cada candidato.

Sobre el arranque de campaña de los candidatos de la Sierra y de municipios más lejanos a la capital, mencionó que por la pandemia los arranques de campaña ya no son como antes con muchas personas, sino que serán pequeños para respetar la situación del país y los protocolos sanitarios que piden las autoridades electorales.

“Me estoy organizando con los candidatos Serranos para poder acompañarlos entre el martes o miércoles, aunque no sea el mero día, pero los podré acompañar a un recorrido porque me interesa que todos se sientan respaldados. Porque no hay que olvidar que en MORENA hay unión y entusiasmo, y nos interesa Querétaro”, afirmó Celia Maya García.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Estuvo presente en Santa Rosa Jáuregui, donde recorrió los comercios de las calles principales de dicha delegación, las familias necesitan de propuestas reales, requieren de un cambio valiente.

Se reunió con el Comité de Santa Rosa Jáuregui para compartir algunas de sus propuestas.

Expresó que, “El cambio valiente y los apoyos deben llegar cuanto antes”. Y que desde el primer día de su mandato trabajará para resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía queretana.

Aseguró que de ganar la elección llevará a todos los municipios de Querétaro las caravanas de la salud, se contará con atención odontológica y visual.

Mencionó que se deben llevar a cabo acciones para poner la salud al alcance de todos, que no importe el lugar en el que vivas, se llegará a las colonias, comunidades, a los rincones del estado, para así poder ofrecer la salud que las mujeres y sus familias merecen.

“Es muy importante para nuestros niños el cuidado y la atención de sus dientes desde temprana edad, e igual que a ninguna persona le falte revisión de su salud visual, corregir problemas de visión y la adaptación de lentes”, comentó.

Destacó que estas caravanas contarán con personal de salud especializado, que hagan detección temprana de enfermedades y lleven los tratamientos y medicamentos necesarios, atender a tiempo y de manera oportuna la salud salva vidas y garantiza que vivamos con tranquilidad.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Se reunió con estudiantes de la UAQ, Universidad Anáhuac y el Instituto Tecnológico de Monterrey donde escuchó las inquietudes de los jóvenes y sus necesidades para integrar su plataforma de gobierno para los próximos seis años.

Compartió su experiencia como emprendedor y migrante ante representantes de diversos grupos estudiantiles y diferentes carreras como Derecho, Marketing e Ingeniería, donde los motivó a seguir adelante en sus estudios para aportar al cambio que Querétaro necesita.

Aseguró que todos los queretanos, y principalmente los jóvenes, tienen el potencial para poder innovar y emprender en todos los aspectos.

“Somos un nuevo partido que busca hacer las cosas de una manera diferente, con una nueva ideología donde los jóvenes y las mujeres son el eje y el motor, es un partido de todos y para todos, estamos escuchando y sus inquietudes nos mueven para buscar un mejor Querétaro”.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Hizo un recorrido por el mercado Santa Mónica donde platicó con los locatarios trabajadores.

Expresó que la pandemia los ha afectado y que reiterará su compromiso con cada uno de ellos.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Dijo que se tienen que dejar de simular en materia de medio ambiente para poder tener una mejor calidad de vida.

Enfatizó que haciendo un recorrido por Bernardo Quintana se contaron más de 60 árboles muertos.

“Cuando los gobiernos nos dicen que harán algo por el medio ambiente y plantan árboles de manera indiscriminada, para no darle continuidad y mantenerlos(…) se trata de una simulación”.

Destacó que Querétaro merece un futuro sustentable y gobernantes ecologistas.

“No sólo es tomarse la foto con los árboles, Querétaro merece ser tratado con responsabilidad y que le hablen con la verdad, hoy no hace falta que se siembren más árboles para dejarlos en el olvido para que se sequen, nadie les da mantenimiento”.

Por último dijo que Movimiento Ciudadano está de luto por estas acciones: “No permitamos más que pasen este tipo de acciones, ocupamos hacer algo ya, estamos a tiempo de corregir, Movimiento Ciudadano está de luto por esta situación que nos afecta a todos”.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

Compartió en redes sociales: Esta mañana invité a mis vecinos para que nos acompañaran a reforestar nuestra colonia.

En el camellón principal plantamos 50 árboles jóvenes que dentro de unos años se fortalecerán y formarán parte del pulmón de nuestra ciudad.

Los invito a realizar esta práctica en sus colonias, porque, además de hacer algo por nuestro medio ambiente, es una excelente oportunidad para realizar una bonita convivencia.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Mediante un video expresó que, con el dinero que se gastarían los candidatos del PAN y de MORENA en sus propuestas, el Partido Redes Sociales Progresistas propone la creación de un hospital en cada uno de los 18 municipios del Estado de Querétaro.

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Realizó un recorrido por la colonia San Cayetano, en el municipio de San Juan del Río, para conversar con los comerciantes, y estar al tanto de los requerimientos que solicitan para poder hacer crecer sus negocios.

Dejando en claro, que tanto ciudadanía y gobernantes debemos ser partícipes para reactivar la economía.

“No podemos seguir estancados; debemos salir adelante ante el duro golpe económico que dejó la pandemia de COVID-19; ningún negocio puede volver a ser cerrado y dejar a miles de familias sin sustento económico” expresó.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: Que necesario es volver a reír, a admirarse a soñar, se extraña ira al circo y sorprenderse con el arte circense. Hoy les mando un abrazo y mi admiración, trabajaremos para que la recuperación económica sea más rápida y mejor.