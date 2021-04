Abierto municipio para evitar huelga

Por Josefina Herrera

*“Preparándonos para los dos escenarios, para resolverlo o para asumir las consecuencias”, indicó Liliana San Martín

Tras dar a conocer el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), que este próximo 21 de abril, emplazarán a huelga, debido a que no se llegó a un arreglo en el convenio colectivo con la administración municipal, Liliana San Martín Castillo, presidenta municipal interina, señaló que están preparados para dos escenarios y en la mejor disposición para resolverlo.

De acuerdo a las peticiones que desde el año pasado solicitó el Sindicato, San Martín Castillo, dijo que pudieran ser justas, sin embargo, la situación sanitaria complicó el movimiento de recursos, pues atender el tema de salud ha sido una prioridad.

“Tengo conocimiento, pues me notifican y me aplaza directamente, si nos encontramos pues tratando de establecer diálogos, y somos puntuales sobre todo por el tipo de solicitudes, ahí hay algunas demandas que ellos pueden considerar que son justas, sin embargo también hay que recordar esta situación en la que nos encontramos los entes públicos, ha sido el año anterior un año muy complicado en temas de percepciones, y la administración municipal volcó todos sus recursos a programas sociales porque era una necesidad palpable en nuestras comunidades, y bueno en todos los sectores, y las demandas pues no son correspondientes a los ingresos que hoy tiene el municipio, y lo que estamos pidiendo pues es obviamente que nos permitan mantener el diálogo, por supuesto que estamos preparándonos para los dos escenarios, para resolverlo o para asumir las consecuencias”.

Refirió que ante esta acción por parte del SUTSMSJR, lo más importante será garantizar el que continúe la prestación de servicios públicos a los que están obligados a proporcionar, aún y cuando haya un huelga.

Cabe señalar que dentro de sus peticiones, está el aumento salarial y pagos pendientes, a lo cual la presidenta municipal interina, indicó que se duplican los conceptos, “es una diversidad de conceptos, es una revisión básicamente de su convenio, y en todas y todos los conceptos están solicitando incrementos, algunos lo duplica, ni siquiera es un tema gradual, los duplica, y obviamente no hay posibilidades de hacerlo en ese planteamiento, pero si hay posibilidad por parte de esta administración de solucionarlo”.

Finalmente, señaló que se han tenido dos audiencias, en las cuales se han sentado a tratar de dialogar y llegar a acuerdos, pues el municipio está abierto a resolver la problemática y atender a sus peticiones.

“Este municipio está abierto a resolver esta problemática, nuestra intención era hacer entregas de algunas demandas específicamente que reclamaban, y fue un tema de logística y seguramente no tenían tiempo para aguardarlas, así que se decidió tomar esta decisión lo que implica que no nos mantengamos en diálogo”.