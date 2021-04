IEPS en plataformas streaming impactará 14%

Por Leticia Jaramillo

Noticias

La propuesta de Morena de incluir a las plataformas de streaming para que paguen siete por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), puede tener un impacto de 10, 13 y hasta 14 por ciento en el consumidor y quizá mucha gente ya no podrá pagar servicios como Netflix, señaló el CPC Juan Carlos García Solís, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos y miembro de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro (AFEQ).

Detalló que el siete por ciento repercute de una manera directa en el costo de servicios como Apple TV, Disney, Hulu o Netflix, que desde hace tiempo se les debió incluir porque no estaban pagando impuestos, lo cual es muy bueno.

La parte que no es buena y no estaría de acuerdo, es que incluir a esas empresas en la base contributiva, le repercute al consumidor y el gobierno no puede impedir que suban los precios de sus servicios porque es libre mercado.

García Solís señala que las empresas pueden justificar el aumento en el precio de los servicios que ofrecen por el impuesto que ahora tendrán que pagar, pero insiste, el perjudicado es el consumidor porque la economía no está tan buena. Va a repercutir en el costo del consumidor, a la mejor mucha gente ya no lo podrá pagar. Normalmente esas cantidades, el 7, lo repercuten de una manera directa, y puede repercutir entre un 10, 13 o 14 por ciento.

Sin embargo, no es un nuevo impuesto, sólo se está gravando la actividad. “Lo que se busca es que entren todos al pago de impuestos, en este caso estas empresas transnacionales que no estaban reguladas”. Y como toda la cadena de consumo el empresario tendrá que repercutir el pago del IEPS en el costo de sus servicios.

El gobierno, por su parte, vio un área de oportunidad al darse cuenta que ese tipo de servicios no son de primera necesidad. La cultura, la distracción, los pasatiempos, son cosas que ayudan a la sociedad, pero si aumentan de precio al final son cosas suntuarias, así lo justifica, todos los mexicanos podemos vivir sin estar viendo la TV.

Finalmente, García Solís enfatizó que son ciertas actividades las que se gravan con el IEPS, en particular actividades que no son tan necesarias y causan daños al ecosistema o a la salud, como cigarros, gasolina y alcohol.