Realizará UAQ debates políticos

Por Josefina Herrera

Noticias

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, informó que tienen planeado realizar al menos cuatro debates políticos, incluyendo el de San Juan del Río, al respecto comentó que tendrán que hacerse con todas las medidas necesarias.

“Tenemos pensado cuatro debates, que son a alcaldías de los municipios más grandes, incluyendo San Juan del Río, si nos es posible hacer alguno más lo haremos con todo gusto, lo que pasa que es el de la gubernatura, cinco debates para los cinco distritos federales y cuatro alcaldías, y algunos municipios están organizando eventos en lo particular, y desde luego que sí es así nosotros podemos apoyarles, pero como tal como debate organizado por la Universidad sería estos 10 debates”.

En cuanto a los aforos y medidas sanitarias, indicó que no será con mayor afluencia, pero tampoco tan limitada, sin embargo, si se restringirá el acceso a las porras, inclusive podrían pedir el apoyo de la Unidad Especial AntiCOVID para áreas que la UAQ ya no pueda controlar.

“Los debates que la Universidad va a organizar, el debate para la gubernatura, diputaciones federales y algunas alcaldías, no permitirán un aforo grande, realmente es un aforo ni muy limitado, no se permitirá la entrada a la porra, pero sí ciertamente es indispensable poder hacer el llamado porque es necesario que simpatizantes de los partidos políticos, y de las y los candidatos tengan conciencia que son momentos difíciles todavía en México, en Querétaro en particular, y en San Juan también con respecto a la pandemia, si es necesario que cuidemos muchísimo ese tipo de evitar aglomeraciones y cuidar la sana distancia, en realidad del evento lo cuidamos dentro de la universidad a través de Protección Civil Universitaria que es súper estricto, pero bueno desde luego que es posible que afuera, que sale de nuestra competencia hay algo que cuidar, y entonces sería necesario que la unidad AntiCOVID y las autoridades de salud puedan tomar cartas en el asunto”.

En cuanto a las peticiones que considera necesaria la UAQ, comentó que se está realizando una agenda educativa junto con el resto de las universidades en Querétaro, pero particularmente para la UAQ, que es de manera prioritaria el tema del presupuesto y el apoyo a la Ciencia y la Tecnología para que el estado repunte.

“Desde luego primero la atención al presupuesto, la atención a la corresponsabilidad del presupuesto peso a peso por parte del gobierno del estado de forma gradual, nunca hemos dicho que sea que sea de un año para otro, pero nosotros pensamos que de forma gradual en cuatro o cinco años podemos tener el peso a peso, el apoyo indiscutible para la Ciencia y Tecnología, Querétaro no está apostándole, no está apoyando a Ciencia y Tecnología, entonces necesitamos un apoyo decidido para Ciencia y Tecnología, para innovación, para que realmente el estado despunte gracias a su desarrollo del conocimiento”.

Por otro lado, también habló de la importancia de la movilidad para los estudiantes, así como la brecha digital que la propia pandemia está mostrando y requiere de atención por parte de las autoridades.

Finalmente también indicó que aunque es una necesidad y un derecho, el agua debe ser un tema también prioritario, y aunque no corresponde directamente a la Universidad, es algo que apremia al estado y hasta el momento no se ha visto una propuesta al respecto de ninguno de los candidatos.