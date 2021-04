Recibe INE insumos electorales

Por Josefina Herrera

Noticias

El Instituto Nacional Electoral (INE) de San Juan del Río, recibió este sábado diverso material electoral para comenzar con los preparativos para las elecciones del próximo 6 de junio, así lo dio a conocer Luis Roberto Lagunes Gómez, vocal ejecutivo del distrito 02.

Explicó que el material que llegó no tiene que ver con las boletas ni actas electorales, es decir, no es documentación custodiada, pues principalmente se trata de insumos como bolsas, carteles, guías, mamparas, líquido indeleble, entre otros.

“Es material y documentación electoral, no son boletas ni actas de la jornada, no es nada de ese tipo, son bolsas, carteles, guías, como insumos que se van a utilizar en las casillas, pero no son ni boletas ni actas ni nada”.

Estima que la llegada del material custodiado, posiblemente llegue a mediados de mayo, y éste sí tendrá que venir acompañado del Ejército Mexicano, sin embargo, con la llegada de los primeros insumos, el INE comenzará a prepararse para la instalación de casillas.

“Las boletas no se sabe, pero seguramente será como a mediados de mayo, ya nos estamos preparando para la selección de las casillas, es material no custodiado, ya cuando llegan las boletas, las actas de las boletas, ahí si vienen los militares”.

Mientras tanto, los insumos recibidos, están considerados para cubrir los municipios correspondientes al distrito 02, en el que pertenecen San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, los cuales constarán de 498 casillas en total.

Cabe señalar que en esta ocasión también se está previendo la llegada de otros insumos sanitarios para la protección tanto de funcionarios como votantes, por lo que esta vez tendrán que dotarlos con cubrebocas, gel antibacterial, carteles y señalamientos.