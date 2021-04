Primer Conferencia Presencial, Edgardo Moreno Pérez

Por María Juana Concepción

Ramos Ramírez

El maestro Edgardo Moreno Pérez, impartió la primer conferencia presencial del año, con el tema “Semana Santa en Querétaro”, en el Museo del Cerro de las Campana, con nutrida presencia de espectadores, que se mostraron muy felices por la invitación a la primer conferencia presencial dentro de la pandemia.

El maestro Edgardo Moreno manifestó su agradecimiento al público presente por la atención de seguir sus conferencias presentadas en forma virtual.

Y resaltó que la acción del ciclo que estamos presentando “Deja que te cuente la historia de un pueblo con memoria” es la idea de platicar lo que hemos perdido por la pandemia de no tener el privilegio de vernos a los ojos saludarnos de persona a persona, y las costumbres que se van perdiendo por las circunstancias.

Además expresó, siempre es un placer reencontrarse con alguien en estas circunstancias que además nos ayudan a hacernos más humanos en este nuevo episodio de nuestra vida.

La presentación en este día la “Semana Santa en Querétaro” es por circunstancias de reacomodación del proyecto; con su manera de exponer los temas que gustan mucho al público, inició:

La etapa de Semana Santa coincide con los colores lila, morado, antes en Querétaro se guardaba un luto riguroso, no se escuchaban las campanas solo sonaban las matracas para llamar a los servicios religiosos.

Para llevar una perspectiva aproximadamente desde 1796 en Querétaro había una ruta del Vía Crucis con una escenificación de manera pública, partía del atrio del convento de Santa Clara seguía por Madero a San Francisco, subía a la plaza mayor y se enfilaba al Sangremal por la actual calle 5 de mayo, algunas calles tomaron el nombre de cada estación como la calle de la Verónica, Monte Sacro, la calle de la amargura, la calle de las tres cruces, estos nombres duraron muchos años.

Por la noche se realizaba el Santo Entierro con una solemne procesión y luto riguroso en el templo Franciscano donde los fieles le daba el pésame a la Virgen .

Eran las costumbres muy arraigadas, la gente no salía, no se bañaba, tenían una idea de resguardar la ceniza impuesta los miércoles de ceniza y se cubrían con una mascada de la frente rodeando la cabeza, no se escuchaba música, no se veía la televisión, ni se brincaba a la cuerda, tampoco se lavaba la ropa y no se podía planchar.

El sábado de Gloria era un día festivo, ya se habían resguardado los 40 días, y se preparaban para esperar la resurrección de Jesús, quemaban los judas, eran figuras de diablos, calaveras, a los judas les ponían frutas, chorizo, prendas de vestir, comida, artículos de despensa, que donaban las tiendas y cuando el judas daba vuelta al quemarse desprendía los artículos que la gente atrapaba.

En la época actual, la etapa de preparación empieza con la cuaresma, que inicia con el miércoles de ceniza, se elaboran los altares a la dolorosa, este año en Pino Suárez esquina con Ocampo, donde hay una fuente virreinal, decía la señora Juanita la Virgen llora a las dos, que es llorar?, es dar agua con limón y chía, la pregunta es aquí no lloró la virgen?, y se da agua a quien la solicita.

Las tradiciones por las circunstancias en este tiempo de pandemia los altares estuvieron limitados algunos se colocaron por dentro en las ventanas, el Domingo de Ramos ya tiene el sabor a Semana Santa, se percibe el olor a lima, limón real, manzanilla, romero, y las palmas, con diferentes formas artísticas.

Se tiene una costumbre arraigada de poner las palmitas, atrás de la puerta para protección de la casa, acompañada de una imagen del San Ignacio de Loyola con la oración demonio no entres, en tiempo de tormenta se acostumbraba quemar las palmas, con un cuchillo la gente decía que rompían las culebras, en san Antonio antes de la epidemia se repartían palmas con alabanzas, las abuelas de antes decían ya la semana santa ya no son como antes, las abuelas de ahora también dicen, que ya no son como antes.

Los oficios como el “Lavatorio de los Pies”, el Monumento con decoraciones y simbolismos bien representados se coloca en la parte izquierda del templo, las calles y los templos se llenaban de gente, ahora por la pandemia hubo servicios regulares con entradas controladas.

En la actualidad frente a San Francisco se ponen los puestos de enchiladas, buñuelos, tamales y atole, los rellenos de chilacayote y de arroz con leche.

Recordando años pasados cuando las matracas tenían sus aditamentos, las máscaras, los caballitos con su cabello de peluche y su cuerpo de carrizo, las charamuscas artísticas los alfiñíques la capirotada, los duraznos en almíbar, las habas las lentejas los orejones las tortitas de camarón con papitas y nopales, todo un rico legado culinario de las abuelas.

El Vía Crucis en la etapa colonial 1967 se volvió a iniciar la procesión penitenciaria; La procesión del silencio , se perdió el canto de las zaetas en Madero, previo retiro espiritual los penitentes cargan su cruz con diferentes grados de mortificación, eligen que cruz van a llevar si es de mezquite, si llevan sandalias o van descalzos si llevan cadenas, parten del convento de la cruz al Centro Histórico.

Bendición del Cirio Pascual, pasadas las diez de la noche se bendice el fuego nuevo, el cirio pascual representa a Cristo Resucitado y se hace la renovación de los compromisos bautismales, con la celebración de la Eucaristía se simboliza la nueva alianza y el cordero pascual, a un costado del templo de San Francisco se hacia la quema de los “judas”, terminando la misa.

Celebración de la Pascua, el Domingo de Resurrección por la noche en la verbena popular, se lleva a cabo otra quema de judas con representaciones de personajes del deporte de la política, del espectáculo, de los siete pecados capitales.

La quema de judas más que el castigo de aquel que vendió a Jesús es parte de muchas culturas que se van convirtiendo en una tradición, “Semana Santa en Querétaro”, es un recorrido general con antecedentes de la época virreinal en una forma de percibir aspectos que no vemos, detener a vivir la tradición que hay alrededor en otra perspectiva de cuaresma, finalizó el maestro, Edgardo Moreno Pérez.