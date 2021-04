TESTIGOS DE LA VERDAD, TESTIGOS DE CRISTO RESUCITADO

-P.Prisciliano Herández Chávez, CORC.

Con toda facilidad hoy se renuncia a la razón en una línea de carácter voluntarista, simplemente emotiva, o propiciada por el impacto de ciertos videos: no existe Dios, no aceptar a la Iglesia, no aceptar a la Virgen, no aceptar al Papa, y un largo etcétera. De esta manera se propicia un irracionalismo de ‘video’; es el caso de muchos jóvenes adictos a la computadora y de muchos que le dan crédito sin chistar a dichos videos mañosos o que difunden puntos de vista de propaganda manipuladora, o francamente deficientes, aunque aparenten defender una verdad, su verdad, ‘sui generis’.

Renunciar a la razón, compromete seriamente nuestra condición natural de seres pensantes. No nos podemos dar el lujo de una voluntad o una emotividad autónomas, pues existe una relación necesaria y pertinente de la dimensión racional. La voluntad debe estar regida por la razón, lejos de la absolutización de la misma. La línea del voluntarismo , a pesar de ciertos éxitos, termina en un rotundos fracasos. La inteligencia humana tiene su valor en sí misma y es irrenunciable. Es necesaria esa relación equilibrada entre razón y voluntad, que nos aseguran el ejercicio humano de la libertad.

Hay ciertos estados subjetivos respecto a la verdad. Así ‘la ignorancia’que es la ausencia de conocimiento respecto a un determinado tema; ‘la duda’, o la vacilación de la mente respecto a la afirmación o negación de algo; ‘la opinión’ es la afirmación de algo, con temor a equivocarse; ‘la certeza’ es la adhesión firme de la mente a la afirmación de un juicio, sin temor a equivocarse. Podríamos hablar de distintos tipos de certeza, según al objeto a que ser refiera,- ‘la metáfisica’, al ser en cuanto tal o a la esencia del ente; la ‘física’ que mira a la ciencia como realidad tangible según sus leyes universales; o ‘la moral’, en orden a leyes o costumbres humanas, donde el testimonio tiene su valor axiológico. En la práctica se suelen dar posturas sofísticas o falaces que se oponen directamente a la verdad en cualquiera de sus aspectos. Ahora me quiero fijar en las más comunes que se dan como una verdadera epidemia, sobre todo, por el ambiente explosivo, de enfrentamiento y descalificación propiciado por el tema de la política de políticos y como fenómeno social. 1. La apelación a la fuerza: amedrentar al opositor por la amenaza, ‘el garrote’ (ad báculum). Esta postura es lamentable porque manifiesta un abuso de autoridad; no da argumentos, sino ‘garrotazos’ para intimidar: ‘haber, que lo investiguen’, porque no suscribe ‘mis planteamientos’.2. Contra la persona, llamado clásicamente argumento ‘ad hominem’, que prescinde del asunto, -‘ad rem’, y es un ataque descalificando a la persona; esto a veces se festeja popularmente porque se incrimina para descalificar y no para rebatir el argumento con otro argumento o con el análisis serio del tema o asunto. Esto abunda en las redes; las opiniones son de este tipo: descalificación pertinaz.3.Apelación inapropiada a la autoridad,-ad verecumdiam=vergüenza: cuando alguien que es autoridad de fama en algún campo, como el deportivo, el artístico, o el literario, por esta fama se le lleva fuera de su campo para que dé su opinión, por ejemplo, en política, en el comercio, o en la religión. 4.Lo que el pueblo sabio mande (ad populum): se apela al entusiasmo popular para persuadir sobre algún asunto o tema. Es el caso tristemente célebre de Hitler que arengaba a las masas: el espacio vital para el pueblo alemán, era el mundo entero: ‘Duschland über alles’, -Alemania sobre todo.

Todo este tipo de argumentaciones sofísticas,-que no se expusieron todas, crean ese ambiente enrarecido, campo fértil de las manipulaciones, como afirma Jalife ‘lo más importante es la percepción’ y de aquí se pasa a la privación de ese ejercicio adecuado de la racionalidad ilustrada, de la voluntad, para ejercer una libertad axiológica, no caprichosa y la propia de los nuevos esclavos, que regresan a la ‘jaula’, como lo estudia Roger Bartra.

Hacemos nuestras las palabras de Jesús, ‘la Verdad los hará libres’; ‘Quien me sigue no anda en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida’. Pero sobre todo la certeza de que Cristo ha resucitado, y llegar a esa evidencia de la fe, de que ‘Cristo vive, yo me lo encontré’ o ‘Él me salió al encuentro’. Viene al caso el texto de Lc 24, 35-48: una vez que los discípulos de Emaús regresan para testificar lo que les sucedió y llegaron al sitio donde se encontraban los Apóstoles, el Señor Jesús se les apareció de nuevo,los saludó, les mostró las manos y el costado; les muestra su corporeidad glorificada que no es un fantasma, les recordó nuevamente que según la Ley, los Profestas y los Salmos lo que tenía que cumplirse ‘que el Mesías tenía que padecer y habría de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto’.

Por eso entendemos que nuestra relación con Jesús de Nazaret, ha de abarcar toda nuestra persona: ‘dar razón de nuestra esperanza’,- invitación de san Pedro. Así hemos de atender a la Palabra de Dios a nivel oracional y de profundización, de quien escucha y atiende, no solo al aspecto de conciencia e intelectual, sino en apertura al Espíritu Santo, para ‘llegar a la verdad completa’, en comunión de fe con el Papa,los Obispos en comunión con el Papa, la experiencia de la presencia de Jesús resucitado en los sacramentos, particularmente de la Eucaristía, en comunión con nuestros Padres,Doctores y Santos de la Iglesia. Atender a esa fase progresiva de conversión como respuesta responsable y decisiva a la interpelación de la Divina Palabra de Cristo resucitado, y por supuesto, el realizar su procalmación por la palabra y el testimonio personales y en común de Iglesia.

En los Hechos de los Apóstoles, con Pedro a la cabeza, ante el Sanedrín y el Sumo Sacerdote: ‘Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros Padres resucitó a Jesús al que ustedes asesinaron…pero Dios con su poder, lo glorificó y lo constituyó Jefe y Salvador con el fin de dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. De esto somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen’ (Hech 5,29 ss). Jesús profetiza esto que realizan: ‘Cuando venga el Paráclito, a quien yo les enviaré desde mi Padre, el Espíritu de la Verdadd que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y tambíen ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principìo’ (Jn 14, 26 ).

Todos los bautizados hemos de ser testigos de la Verdad, del Resucitado, que es la Verdad. Deberíamos de decir con san Pablo ‘se me apareció también a mí (1 Cor 15,8).

San Agustín de Hipona (354-430) puede ser un gran ejemplo del proceso de nuestra conversión, cuyo primer momento fue la inicial y fundamental, su camino interior hacia la fe y el sí de su bautismo. El Segundo momento. Es el santo que vive el ‘pathos’ de la verdad: la verdad fue la pasión de su vida; en la fe de la Iglesia encontró el ‘Logos’, el Verbo que se hizo carne, que le hace desistir de su soberbia; vive su comunión concreta con él. ‘Aprende la humildad de la fe en la Iglesia corpórea de Jesucristo, del Logos encarnado’, como lo afirma el Papa Benedicto XVI (22 abril 2007). El tercer momento, cuando llega a la conclusión de que el verdaderamente Perfecto al que se le aplican plenamente las palabras del Sermon de la Montaña, solo se ha realizado en Jesús. Que todos nosotros, y los Apóstoles, debemos decir con la oración del Padre Nuestro: ‘Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden’. Fe humilde de la Iglesia que reconoce sus pecados y necesita de la misericordia de Dios. Debemos de ser personas misericordiosas, porque Dios Padre en Cristo Jesús, ha sido misericordioso con nosotros. Así podremos llegar a ser sincera y humildemente testigos de la Verdad, testigos de Cristo resucitado, hoy.