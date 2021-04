“Vemos un San Juan corrupto”: Gustavo Nieto Chávez

Noticias

Mi gobierno no usará pretextos, con firmeza las soluciones llegan y los pretextos se van, ¡vamos a ganar, vamos a recuperar San Juan del Río!; señaló Gustavo Nieto Chávez, candidato a la Presidencia de San Juan del Río durante su arranque de campaña en punto de las 00:00 horas de este lunes 19 de abril, en las instalaciones de su casa de campaña en avenida Juárez Poniente en el centro de la cabecera municipal.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mencionó que San Juan del Río se volvió un municipio corrupto por el tema de huachicol, “tenemos un tema muy profundo en temas delictivos, mi gobierno y Gustavo Nieto no tienen miedo en darle frente a esta situación, porque San Juan del Río merece estar seguro para su gente, mi gente”, refirió.

Nieto Chávez advirtió que las comunidades se han mantenido olvidadas, por lo que aseguró que en su gobierno “va a pisar parejo”, viendo por todos, “hay un rezago en nuestras comunidades, hay que ayudar a los niños, jóvenes y adultos por el desarrollo del municipio, que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse. Disminuyendo ese retraso que se tiene”.

Así mismo, aseguró que existirá obra y desarrollo en San Juan del Río, sin hacer acciones faraónicas o que no van a trascender, “haré obras que trasciendan, por el bien de San Juan del Río, trabajaremos por un desarrollo urbano, que tengan vías alternas, siempre viendo por el beneficio de los sanjuanenses”.

“Hoy empezamos una nueva meta en la vida, después de haber hecho la situación de inter campaña, donde nos encontramos un alto índice de seguridad, no solo física si no familiar, que tienen en todas las colonias y comunidades, eso es lo que nos vamos a enfrentar, por eso nosotros haremos un gobierno solidario, que este cercano a la gente. Ya que no se ha tenido un gobierno solidario en la actualidad”.

Gustavo Nieto subrayó que en el PRI estas elecciones está trabajando con los mejores candidatos y cuadros del partido, para trabajar y ser proactivos por San Juan. “Donde vemos un San Juan corrupto, un San Juan inseguro, y tendremos un ¡San Juan sin límites!, una burocracia 0, licencia 0. Todo en sentido por el bien de San Juan”.

Para finalizar el candidato, abanderado por el Revolucionario Institucional refirió que durante el periodo de campaña se estará conduciendo con respeto, sin embargo estará señalando lo que se ha hecho mal, “tienen al municipio estancado y sin desarrollo, no hay oportunidades para nadie, la cero inversión para el municipio, nosotros trajimos diferentes inversionistas, con nosotros no será así, ya que con nosotros fuimos solidarios, bajando el predial, donde adultos mayores, jubilados, no pagaron y los demás con un 20% de descuento, trajimos inversión para que se generaran empleos, y se quedara el dinero en nuestro municipio. Vamos hacer un San Juan del Río propositivo, donde se vea la mejora en la economía local, apoyaremos a lo local, a los comerciantes del municipio”, finalizó.