“No se que quiera decir Maximiliano”: Gerardo Romero Presidente de IEEQ

Morena tiene que sustituir dos candidatos las posibilidades son entre El Marqués-Cadereyta o Querétaro-San Juan

Por Sergio Hernández

Noticias

El consejero presidente del Institiuto Electoral, Gerardo Ronero dio a conocer que MORENA para cumplir el criterio de paridad de genero debe cambiar dos hombres y colocar mujeres; las posibilidades son: Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Cadereyta.

Explico que ese partido al no poder acrediatar los registros de candidatos en cuatro municipios: Pinal de Amoles, Ezequiel Montes, Jalpan y Corregidora, donde participaban mujeres, ahora tiene que acomodar sus formulas para que sin esas candidaturas, pueda nuevamente cumplir con la paridad, suscrita en la ley desde hace tres años.

Detallo que por su votación conseguida hace tres años, Morena, tiene (al igual que los otros partidos) tres bloques de votación: alta, media y pequeña ante ello debe de sustituir candidatos en la zona de mayor y mediana potencia electoral.

Vía zoom el consejero dijo que ese partido, debe de sustituir en primera instancia a un candidato hombre de Querétaro o San Juan del Río (Maximiliano García o Juan Alvarado) y en su lugar colocar a una mujer; en una segunda instancia debe de sustituir a un candidato hombre entre El Marqués o Cadereyta.

Agregó que el partido cuenta con 48 horas (a partir de las 10:00 pm de ayer) de no hacerlo el IEEQ lo hará.

Sobre los cuatro municipios donde se quedó sin candidato, dijo que al momento (15:00 pm) no había impugnación de esta decisión de parte del partido y tiene cuatro días para ejercer este recurso.

-¿De ahí cree usted presidente que venga la apreciación del señor Maximiliano en el sentido de que no les da un cheque en blanco?, se le cuestionó.

-Yo respeto la opinión de todos y todas los que están contendiendo, ahora sí que cada quien tienen su forma de ver las formas y las respetamos todas

-¿El piensa que ustedes están actuando mal?

-No lo sé, es que yo no escuche lo que dijo y no sé qué quiera decir

Astudillo y Ospital pueden impugnar

Los dirigentes del PRI, Paul Ospital y Ricardo Astudillo tienen cuatro días para impugnar la decisión de los consejeros electorales para que no sean los número uno en las listas “pluris”, dijo el presidente del consejo Gerardo Romero.

-¿Por qué ustedes primero -hace unas semanas- aprobaron que la lista de “pluris” podía ser integrada como el partido decidiera y ahora cambian de opinión?

-Simple y sencillamente porque ocurrió algo jurídicamente que es la publicación de un engrose, una acción de inconstitucional donde se expresaba con mayor claridad que la inclusión tenía que ser diversa y cuando nosotros hicimos ese acuerdo ese engrose no existía entonces los elementos jurídicos cambiaron, dijo.