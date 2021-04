Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 20 de Abril

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Recorrió las calles de la colonia Colinas del Cimatario, donde aseguró que sus propuestas llegarán a cada rincón de la entidad con la finalidad de presentar a las y los queretanos el proyecto que encabeza.

Resaltó que “juntos y con todo”, defenderá lo que con tanto trabajo se ha logrado construir como ciudadanos. Este recorrido se realizó a la par en toda la entidad tocando miles de puertas con la finalidad de mostrar que, para cada necesidad, se tiene una propuesta, por lo que los candidatos de Acción Nacional pidieron el voto de confianza, mismo que espera se vea reflejado en las urnas el próximo 6 de junio.

Aprovechó la oportunidad para informar a los vecinos que, a través del programa ‘Clínica en tu Casa’, las y los queretanos tendrán servicios profesionales médicos hasta la puerta de sus domicilios, siendo la primera entidad de todo el país en contar con esta estrategia de salud.

También informó que para las mujeres en situación de vulnerabilidad se les brindará un apoyo de mil 500 pesos, esto a través del programa ‘Tarjeta Contigo’.

Y añadió que se implementará un ‘Seguro de Desempleo’, mismo que será de tres mil 500 pesos y se entregará a quienes pierdan su trabajo por situaciones extraordinarias y durante el tiempo en el que encuentren una nueva fuente de ingreso.

Se comprometió a que de ganar las elecciones, la entidad seguirá siendo un destino de inversión extranjera directa (IED).

En ese sentido, sostuvo que actualmente Querétaro es el cuarto destino del país en mayor atracción de inversión extranjera en el tema de la industria aeroespacial.

Kuri González, consideró que se le tiene que apostar a la aeronáutica del siglo XXI, a las autopartes, la innovación, el desarrollo tecnológico y las transferencias de tecnologías.

Celia Maya de MORENA

En su espacio “Diálogos Ciudadanos”, conversó con el candidato a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García Pérez.

Sobre su persona Arturo Maximiliano dijo: “Soy Queretano, orgullosamente UAQ, fui catedrático, después hice dos maestrías, cómo notario tuve que especializarme. Soy un apasionado por los medios de comunicación tengo 21 años en radio y televisión, participando como columnista”.

En respuesta a su pasado político comentó “Yo creo que la razón para entrar a partido, es por conocimiento de una doctrina y si empata en las ideas de uno, empiezas a militar. Después de muchos años, creo que se perdió esa mística de pensamiento, y desde hace tres años y medio dejé de militar en el PAN. No hice una quema de credenciales ni eso, salí de una forma elegante y tranquila. Yo creo que no tengo porque avergonzarme de mi pasado, porque no cometí algo malo”, afirmó el candidato a la presidencia municipal de Querétaro por MORENA.

Explicó que su convencimiento tuvo que ver con tres ideas: 1) La gran revolución que se está viviendo en México, 2) Los gobiernos necesitan ser más austeros y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, y 3) Se necesita aminorar la gran desigualdad que existe. Estás tres líneas hicieron coincidir al candidato con el partido MORENA.

Opinó que los principios de justicia social para MORENA, son importantes como la fuerza política de un partido. Y que la gente está harta de la corrupción y estamos pasando una gran desigualdad que afecta; la seguridad humana, alimentaria, salud y educación.

Las ventajas que tiene Querétaro es ser un Estado competitivo, pero que ahora tiene cuidar al medio ambiente con propuestas a largo plazo como el transporte, y la planeación urbana. Pero está tarea no sólo es del gobierno, también incluye al municipio, concluyó la candidata a la gubernatura.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

En reunión con integrantes del Colegio de Arquitectos de Querétaro, sostuvo que la calidad de vida en el estado se logra con organización y planeación.

“Estoy convencida que la forma de garantizar equilibrio y calidad de vida es con planeación y organización; dos aspectos que este Colegio ha demostrado con creces y que he conocido de primera mano”, compartió Arredondo Ramos.

Recordó que en múltiples ocasiones ha tenido la fortuna de colaborar con dicho Colegio como en el caso de la reforma integral al Código Urbano del Estado, que se presentó en diciembre del año pasado y que busca, principalmente, mejorar el desarrollo de nuestras ciudades.

Reconoció al sector de la construcción como la segunda actividad más importante de la industria en el Estado, la cual generaban ingresos por 10 mil millones de pesos anuales.

Antes de la pandemia era la cuarta fuente principal de empleo pero 2020, sufrió cercana al 25%.

Por otro lado, la inversión en obra pública estatal sufrió una disminución importante, pues pasó de mil 600 millones de pesos en 2020, a 579 millones en 2021, es decir, se redujo un 63%.

Propuso, una línea de tren ligero que conecte los municipios de Corregidora, El Marqués, Querétaro, Pedro Escobedo y San Juan del Río.

Asimismo, propuso crear el Parque Estadio Corregidora en las inmediaciones de nuestro estadio, utilizando parte de su estacionamiento para el esparcimiento y la convivencia familiar.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Recorrió los municipios de Tolimán y Amealco, donde escuchó a los habitantes en su mayoría de pueblos originarios, en sus propuestas de obra y dignificación donde el candidato del partido rosa aseguró que habrá desarrollo y respeto a estas comunidades.

En el municipio de Tolimán acompañó a Jaime López en su arranque de campaña, donde agradeció el apoyo de los habitantes para Fuerza por México, el partido que apoya las causas de los que menos tienen.

“Me siento contento de estar aquí con ustedes, veo muchas necesidades y como Gobernador las voy a tener en cuenta, los escucho, soy cercano, veo y siento las necesidades que ustedes tienen; es por ello que mis compromisos son firmes y que juntos, llegaremos a la meta de cambiar las cosas en Querétaro”.

En el municipio de Amealco acompañó a la candidata de Fuerza por México a la presidencia municipal, Raquel Escobar Rosquera y a la candidata a la diputación local por el distrito VIII, Máxima Marcos Maye, donde recorrió la comunidad de San Ildefonso y se reunió con artesanos y comerciantes.

“He tenido mucho acercamiento con los pueblos originarios, hay que ponerles atención, no hay que dejar a estos pueblos olvidados, es la base y la raíz de nuestro origen y de nuestra cultura y de lo que Querétaro tiene y hasta hoy nos ha dado”, finalizó.

Katia Reséndiz del Partido Verde

En su recorrido por municipio de Amealco, expresó que va a engrandecer Querétaro impulsando la gastronomía, cultura y su gente.

Compartió en redes sociales: Seguimos recorriendo el hermoso municipio de Amealco. Quiero agradecer por el delicioso desayuno y la grata compañía. Vamos a engrandecer nuestro estado, impulsando su gastronomía, cultura y su gente. #QuerétaroSomos1

Beatriz León de Movimiento Ciudadano

Bety León de Movimiento Ciudadano, candidata a la gubernatura de Querétaro, firma Agenda Política Feminista “Nunca más sin Nosotras”.

Compartió en redes sociales: Mi compromiso es firme con la Agenda Política Feminista “Nunca más sin nosotras”.

Mi gobierno será feminista o no será.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Ciudadano

“Si nacemos libres e iguales, pues tenemos que desarrollarnos de esa forma, por eso me ha interesado todo lo que tiene que ver con el tema de igualdad”, puntualizo Mary Ibarra, candidata del PES a la gubernatura del estado, durante la recepción de la Agenda Mínima Feminista “Nunca más sin nosotras”, encabezada por la activista en el tema, Carmen Consolación González Loyola.

Comunicó que independientemente de los puntos en donde no se coincide, son muchos más en donde sí hay coincidencias.

“Le dije al presidente de mi partido que hay que trabajar en todas las coincidencias, porque si de 100 coincidimos en 99, pues no nos vamos a apartar de la agenda nada más porque no coincidimos en una”, dijo.

Reafirmó su compromiso de sumarse al impulso de esta agenda, porque señaló que ante el conocimiento de los casos de violencia que se han registrado contra la mujer, se ha sensibilizado mucho más.

“Es un tema que me interesa y porque estoy completamente convencida”, sostuvo.

Le indicaron que esta agenda tiene como temas prioritarios son la participación paritaria en la vida política de nuestro país, fortalecimiento institucional, derecho al cuidado digno y tiempo propio de las mujeres, por una vida libre de violencia y acceso a la justicia, así como a los derechos sexuales y reproductivos.

Cabe señalar que esta agenda está realizada por activistas, académicas y defensoras de derechos humanos, la cual contiene 104 líneas de acción, divididas en género, igualdad y erradicación de la violencia y está siendo presentada a los candidatos que participan en esta contienda electoral, con el objetivo de que se unan al compromiso con las mujeres antes, durante y después de estas elecciones.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Visitó los Municipios de Peñamiller, Pinal de Amoles y Jalpan.

Se comprometió con personas del sector campesino, “Como candidato a gobernador propongo ayuda permanente para agricultores, ganaderos, fruticultores y todas las personas campesinas que han sido olvidadas por todos los gobiernos que han pasado del PRI y del PAN, hay una deuda histórica con ustedes y mi administración será un gobierno humanista que pague esa deuda”

Ofreció también programas amplios de capacitación nacional e internacional, de acercar agua para todos y de apoyo regional para comercializar sus productos.

Penélope Ramírez del Partido del Trabajo

Compartió en redes sociales: Dentro de mi proyecto de trabajo, vamos fuertes por la dignificación de los salarios médicos.

Por ti y por todos los queretanos, construyamos una Capital de Orgullo.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: Nuestro voto es la forma de decir ya basta a los malos gobiernos. Morena está utilizando la vacunación y sus programas clientelistas para comprar conciencias, los queretanos no lo permitiremos, defendamos el voto.