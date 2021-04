“Soy una mujer de palabra”: Elsa Méndez

Sale a las calles a pedir el voto de la ciudadanía

La candidata independiente a Diputada por el VI Distrito Local, Elsa Méndez Álvarez, durante sus recorridos para solicitar el voto a la ciudadanía, aseguró que continuará trabajando en favor de la vida, la familia, los adultos mayores, el deporte y la seguridad.

“Ser candidata independiente significa ser candidata de los ciudadanos, que está dispuesta a representar y defender sus intereses, no de ningún partido político ni tampoco de un grupo de poder. Estoy muy contenta porque puedo hablarles de frente y decirles que he sido y soy una mujer de palabra, de resultados, que no he tenido miedo a ninguna persecución, a la censura y bloqueo que han hecho en mi estado las autoridades. No he tenido miedo a nada ni a nadie y así seguiré”, expresó.

Méndez Álvarez ha estado llevando su propuesta a las calles de la Col. Reforma Agraria y del Pueblito, en Corregidora.