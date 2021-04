Busca Banco del Bienestar ejecutivos de sucursal y cajeros en Querétaro

Noticias

El Banco del Bienestar abrió una convocatoria de trabajo para encontrar ejecutivos de sucursal y auxiliares de sucursal o cajeros.

Si eres habitantes del estado de Querétaro, hay vacantes en el municipio de Querétaro, Colón, San Juan del Río, Tolimán, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Arroyo Seco y Pedro Escobedo.

Entre los requisitos principales, se encuentran la honestidad y vocación de servicio, según la institución. Sin embargo, hay otras especificaciones que te dejamos a continuación.

Los requisitos para ser ejecutivo o jefe de sucursal en el Banco del Bienestar son: Mayores de 18 años; Preferentemente, vivir a una distancia no mayor de 40 minutos de la sucursal del Banco; Disponibilidad para viajar, ocasionalmente; Declarar si tiene familiares trabajando en el Banco; Escolaridad: Bachillerato, Carrera Técnica Económica Administrativa, o Licenciatura, preferentemente conocimientos en áreas económicoadministrativas, contabilidad, manejo de computadora, correo electrónico; Excel y Word; Conocimiento de la(s) Lengua(s) originarias de la región, en caso de que aplique.

Experiencia mayor a 1 año en: Manejo de efectivo; Atención al cliente; Áreas de promoción Competencias (habilidades-destrezas); Honestidad, ética y apego a normas; Conocimiento e interés por la comunidad; Vocación de servicio y amor al pueblo; Orientación a resultados; Logro de objetivos; Saber trabajar bajo presión;

Toda la documentación requerida deberá ser digitalizada en archivos pdf y enviada al Banco del Bienestar a través de su Bolsa de Trabajo. Además, se debe descargar la guía del aspirante, que es el proceso de reclutamiento, selección, evaluación, capacitación y contratación de personal para nuevas sucursales del Banco del Bienestar.

El Banco del Bienestar aclaró que para todo este procedimiento no pide exámenes de no gravidez (no embarazo) y VIH/ SIDA como requisitos de contratación.