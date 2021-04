Estadio Corregidora permanecerá a puerta cerrada

Por Tina Hernández

Noticias

Ante las versión de la supuesta permisión de público en el estadio Corregidora este domingo para el partido Gallos Blancos contra Juárez, a través de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se aseveró que aún la afición no está permitida en la casa de la escuadra queretana.

El rumor se generó debido a que este domingo 25 de abril, día de la justa deportiva, coincide con la fecha en que finaliza la actualización del escenario, escenario B, correspondiente del 15 al 25 de abril.

La directora de Servicios de Salud del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, aseveró que la coincidencia no significa que el escenario B cambiará y automáticamente se permitirá el regreso de la ficción al estadio.

“Estamos en el Escenario B y esto aún no permite la asistencia de público y esto es hasta el domingo, de acuerdo a eso, no se permite la asistencia, de acuerdo a ese escenario no se permitiría la asistencia del público”.

De acuerdo con el índice De Modulación del gobierno estatal en el escenario B los deportes profesionales se llevarán a cabo a puerta cerrada, con el fin de evitar contagios masivos.

Es de recordar que debido a la pandemia que se vive por COVID-19, las autoridades de salud restringieron el acceso al público a un año, pues la afluencia al estadio Corregidora significaría una importante movilidad.