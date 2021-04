IEEQ, no da confianza: Celia

“Son más papista que el papa”, dice

Por Sergio Hernández

Noticias

La candidata al gobierno del estado de Morena, Celia Maya dijo que no da confianza el Instituto Electoral del Estado.

“Yo creo que es una agresividad por parte del instituto hacia el partido Morena pues ya es muy notorio, no hay necesidad todavía no se cumple el plazo que se dio para que se realice lo que dijo el IEEQ a parte como ya les informé ayer estamos impugnando todo porque no tiene razón… los documentos los presentaron las candidatas pero ellos no los tomaron en cuenta, entonces tendremos que impugnar y esperar los resultados”.

Ellos (los consejeros) están poniendo trabas porque bien que tienen los documentos porque nosotros estamos presentando copias con el sello de que los recibieron, entonces para que alargarnos, para que ir a las demás instancias si pudieran ellos mismos observado, entonces yo creo que deben ser más legales y objetivos en su función

-¿Da confianza este instituto?

-Pues la verdad que con estas cosas no generan confianza pero esperemos que no sigan por ahí, yo creo que a nivel nacional ese instituto esta defendiendo su posición de apegada a la ley y que lo cumplan, nosotros no queremos que se salgan de la ley simplemente que la cumplan y respeten nuestro derechos porque aplicar la ley es respetar nuestros derechos y sobre todo entender que están en un proceso electoral donde son para que el pueblo decida, no que los institutos electorales decidan

¿Quieren ganar las elecciones en la mesa?

-Debe haber algo de eso, pero yo quiero esperar que no porque la verdad que una autoridad que es el árbitro se cargue hacia un lado no es correcto, quiero darles el beneficio de la duda siendo muy estrictos que quieres ser más papistas que el papa pues que apliquen la ley como debe ser

Sobre el debate que le propuso a Mauricio Kuri dijo que ya contesto y que no quiere, terminó.