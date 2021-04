Inicia segunda etapa de vacunación contra COVID en Tequisquiapan

Serán inmunizados un total de 7 mil 347 adultos mayores de ese municipio

Por Josefina Herrera

Este martes arrancó la segunda etapa de vacunación contra COVID-19 a adultos mayores arriba de 60 años de edad en el municipio de Tequisquiapan, en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC).

Serán inmunizados en total siete mil 347 personas, de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades de la Secretaría de Bienestar, quienes estuvieron pendientes de que el proceso se llevará con la mayor fluidez posible.

En este sentido, Humberto Segura Barrios, director regional de programas para el desarrollo de la Secretaría de Bienestar, informó que en esta ocasión sólo se eligió un centro de vacunación en este municipio, sin embargo, los adultos mayores que acudieron a San Nicolás por su primera dosis, podrán trasladarse al CDC en el transporte gratuito que se les proporcionará para el día viernes, 23 de abril.

“Pueden observar la gente prácticamente como llega ingresa, recordar que aquí en Tequisquiapan pusimos la vacuna Sinovac que requiere de dos dosis, y estamos justamente completando el cuadro de vacunación de siete mil 347 adultos mayores de 60 años, decidimos reducir todo a un sólo centro para nuestra capacidad operativa que se concentre en un sólo lugar, sin embargo toda la gente de San Nicolás que es donde habían puesto al otro centro vamos a darle transporte absolutamente a todos para que puedan venir el día viernes”.

Asimismo, agregó que en este municipio hay un espacio especial para que puedan vacunarse personas que tengan problemas de mayor movilidad y no puedan bajarse de sus vehículos, “aquí en Tequisquiapan tenemos justamente pegadito al estacionamiento la célula de personas con movilidad reducida a la orillita de la carpa, si tenemos una situación de alguien que no se puede bajar de su coche sale la vacunadora con el personal de nosotros y del ejército de guardia nacional hasta el aplicativo a su coche, pero no hay una célula de vacunación, más bien que requiere la atención venimos a brindársela, y con esta situación de que los tenemos aquí pegaditos al estacionamiento para que puedan pasar con facilidad”.

Refirió que aunque es una cantidad mínima, a comparación de San Juan del Río y Querétaro que se han atendido en esta modalidad, también hay donde puedan detenerse ahí para su observación en el tiempo determinado que marca la Secretaría de Salud.

Recordó que ya se está avanzando con la segunda dosis en algunos municipios, como es en Pedro Escobedo, Tolimán, Colón, Huimilpan, y a la par con Tequisquiapan también se están aplicando en El Marqués, y la próxima semana iniciarán con Corregidora.

Se prevé que en el mes de mayo de por concluida la jornada de vacunación a adultos mayores de 60 años del estado de Querétaro, y en 20 días aproximadamente inicien con la segunda etapa que es a las personas de 50 a 59 años de edad, así como a maestros de educación pública y básica.

Segura Barrios indicó que en el estado se han aplicado hasta el momento 200 mil vacunas aproximadamente, pero contemplan que la cifra de personas de arriba de 50 años puedan superar la aplicación de las dosis de acuerdo a los datos registrados por el INEGI.

“Entiendo yo que es una población un poco mayor en cuestión de densidad poblacional, de los 60 años de adultos mayores en adelante yo creo que se han puesto casi 200 mil dosis al momento de adultos mayores, recordemos que también ya fueron aplicadas dosis para el personal médico que fueron también otras 35 mil”.