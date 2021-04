“La zona de tolerancia, no es opción”: Maximiliano García

Por Rafael Rodríguez

Noticias

El candidato a la presidencia municipal por el Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA), Arturo Maximiliano Pérez García, respecto al tema de la prostitución que se vive actualmente en el municipio de Querétaro, dijo que es un asunto en el que se han hecho planteamientos alternos en donde se han establecido las llamadas zonas de tolerancia.

En ese sentido comentó que ya ha tenido el acercamiento con las asociaciones de sexo servidoras para escucharlas y saber desafortunadamente las condiciones en las que han estado trabajando por lo que tendrá que encontrar una alternativa que respete la parte social y que encuentre una salida para estas mujeres que tiene una situación complicada.

Comentó que los table dance y la prostitución son esquemas muy distintos “me parece que esta problemática de la que tu me hablas no tiene que ver tanto con este tipo de centro nocturnos si no con otra realidad de personas que viven completamente diferente”.

García Pérez, mencionó que esta situación se encuentra dentro de los grandes temas del municipio pero que las políticas públicas también tienen que venir del sentir del ciudadano ya que dijo que es fácil diseñar algo de escritorio y no escuchar a la gente que lo vive y que lo sufre.

En ese sentido dijo que es así con la opinión de los ciudadanos como se tiene que lograr atender al gremio de sexo servidoras por lo que ya trabajan con una propuesta con este grupo ya que se tiene que valorar también la conciliación con su realidad no con lo que el piense que es su realidad.

Finalmente comentó que las zonas de tolerancia no son opción por que lamentablemente se convierten en zonas de otro tipo actividades que e consideradas como ilícitas por lo que es un tema en que se tiene ser muy cauteloso con acciones que tengan sentido pero que sobre todo respete su dignidad ya que antes que nada son seres humanos.

Por la mañana Maximiliano García fue entrevistado por la candidata al gobierno del estado; ambos dijeron estar conociéndose.