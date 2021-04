Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 21 de Abril

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

El candidato aseguró que estas acciones son apenas el impulso para motivar a las mujeres de este estado para transitar por la vía del empoderamiento, y crear una cultura de emprendimiento.

“Yo pretendo que Querétaro siga siendo la ciudad del emprendimiento, donde podamos hacer realidad nuestros sueños”:

Presentó una de sus propuestas de campaña que busca abonar a la economía familiar; así como contribuir a que las familias de la entidad puedan salir adelante tras más de un año de crisis económica por la pandemia, esto, a través del programa ‘Tarjeta Contigo’ que permitirá a las mujeres de 18 a 59 años acceder a un apoyo de mil 500 pesos.

El candidato precisó que el apoyo que se está promoviendo para mujeres del estado no es para que vivan, sino para que puedan sacar los gastos adelante en momentos de crisis.

“Yo pretendo que Querétaro siga siendo la ciudad del emprendimiento, donde podamos hacer realidad nuestros sueños, eso depende de nosotros. Entiendo que hay un grupo vulnerable de mujeres que no les está alcanzando, por eso estoy proponiendo un apoyo de mil 500 pesos para que la brinquen. No las dejaré solas, ustedes son quienes han levantado esta tierra, es justo que se les eche una mano para que puedan salir adelante”.

También presentó el programa ‘Seguro de desempleo para jefas de familia’, el cual pretende dar atención a situaciones emergentes con apoyos monetarios para que, en caso de encontrarse en una situación de vulnerabilidad, puedan sostener su economía en lo que consiguen una nueva fuente de ingresos. Además, consideró necesario generar economías que sumen e incluyan a este sector.

Mauricio Kuri aseguró que estas acciones son apenas el impulso para motivar a las mujeres de Querétaro para transitar por la vía del empoderamiento, pues destacó la necesidad de generar una cultura del emprendimiento.

Por ello, como aspirante a gobernar esta entidad, Kuri González se comprometió a impulsar programas de fortalecimiento para mujeres emprendedoras que deseen crear un negocio, a través de financiamientos, talleres de empoderamiento y capacitación en finanzas; así como apoyos para el teletrabajo y promoción del comercio electrónico.

El abanderado del Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente, propuso para las mujeres que laboran en empresas el proyecto ‘Mujeres trabajando y ganando igual’, con el que se busca la igualdad salarial en esta entidad.

Finalmente, para quienes trabajan en empresas, impulsará el programa ‘Bebé bienvenido’, que busca crear espacios de lactancia en todos los centros laborales para que puedan brindar el cuidado y atención que sus hijos requieren en los primeros meses de nacimiento.

Celia Maya de MORENA

Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por MORENA, en su espacio: “Diálogos Ciudadanos”, conversó con Guadalupe García Ramírez, candidato a la presidencia municipal de El Marqués.

El candidato se definió como un político y comerciante, aunque haya estudiado la licenciatura de mercadotecnia, nunca ejerció su profesión y se desarrolló más en el ambiente político y de comercio. Narró que sus comienzos en la política, fueron a los 21 años cuando terminó su carrera en 1994, y fue elegido como presidente del comité de agua potable de su pueblo “El colorado”, de donde es originario.

Su inspiración de ser político se debió a las injusticias que vio en su pueblo, y a partir de ese momento inició su carrera en la política, después fue diputado local y federal; con el anhelo es servir a un mejor a México.

Una anécdota que contó fue; que al crecer en un ambiente adverso su profesor de la primaria al verlo sin uniforme, le compró; pantalón, suéter, calcetines y ropa interior. Otra historia fue: Por sus destacadas calificaciones y en representación de su escuela, se ganó el premio de conocer al presidente de la república, José López Portillo.

Lupe García como refiere a él, es padre de 8 hijos; 7 hombres y una mujer, es abuelo de 5 nietas, y es muy apegado a la familia, tiene dos perros de mascotas; de nombre Félix y Ramón.

Cuando Celia Maya le pregunta pero ¿Por qué MORENA? el candidato responde que él siempre se ha considerado opositor a los gobiernos que han administrado mal, en un momento militó en el PAN, porque en 1987 todo se alinea al PRI. Y como persona él estaba contra la corrupción, fue el primer partido con el que coincidió. “Pero ahora todo ha cambiado, y MORENA es esa fuerza política con la que me identificó, así como con sus principios de: No mentir, no robar y no traicionar”, dijo el candidato.

Por su parte la candidata Celia Maya mencionó que Querétaro ha crecido mucho, pero se ha complicado el abastecimiento de servicios públicos y El Marqués lo ha empezado a sufrir. Por eso anunció que de llegar al gobierno se comprometerá en un programa de 6 años que abata la desigualdad, la corrupción, el desarrollo urbano desordenado, el desabastecimiento del agua y la inseguridad. Esto de la mano de los presidentes municipales.

El candidato, Lupe García dijo “El Marqués, es un municipio que ha crecido mucho por el desarrollo urbano, inmobiliario e industrial, pero de forma desordenada y por corrupción de los desarrolladores y las autoridades”, y finalizó que su compromiso esta con la gente de El Marqués.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Estuvo presente en el municipio de San Juan del Río, donde en conjunto con el candidato a la presidencia, Gustavo Nieto Chávez, llevaron a cabo reuniones con educadoras, con taxistas y del ramo del transporte.

Abigail Arredondo, a lo largo de la campaña ha venido presentando una propuesta diaria, en el día 18 presentó una propuestas con las mujeres, con las familias queretanas, el programa Casa Queretana, un hogar digno al alcance de todos.

“Voy a impulsar los estímulos, créditos y subsidios que se necesitan para garantizar el derecho a un hogar digno para todo el que lo necesita”, subrayó Abigail Arredondo.

Asimismo mencionó Abigail que no se puede dejar solas a las familias que no cuentan con una vivienda propia, a quienes no tienen acceso al INFONAVIT, FOVISSSTE, SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL o la Banca Privada, en Querétaro la oferta inmobiliaria se ha enfocado en vivienda de nivel medio o superior y quienes no cuentan con recursos para adquirirla con dichas características, se quedan sin la posibilidad de contar con una vivienda propia.

“Este es un cambio valiente que se necesita llevar a los 18 municipios del estado, donde se garantice un piso parejo en el acceso a la vivienda, porque nuestras familias merecen vivir dignamente”, destacó Abigail Arredondo.

Finalizó la candidata a la gubernatura que en el congreso en su paso como diputada propuso la Ley de Hogar digno y decoroso, y ahora que sea gobernadora, será una realidad.

Juan Carlos Martínez Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Acompañado de Ricardo Badillo, candidato a la alcaldía de San Juan del Río y Claudia Ordaz, candidata a diputada federal por el distrito II, recorrieron la comunidad de La Valla y la cabecera municipal para escuchar a los habitantes y comerciantes sobre sus necesidades.

“El campo y el comercio van de la mano, nuestros productores necesitan apoyo para mejorar sus cosechas con tecnología, maquinaria, pero sobre todo programas que mejoren la calidad de lo que la tierra nos ofrece, después acudimos a los mercados para hablar con comerciantes, la pandemia les ha pegado y los gobiernos los han olvidado, el campo es la base de nuestra economía”.

Juan Carlos Martínez destacó el trabajo de Ricardo Badillo en San Juan del Río, quien cuenta con la mejor plataforma electoral para lograr el triunfo el próximo 6 de junio y junto con Claudia Ordaz trabajarán en favor de San Juan del Río y la región.

“La gente de San Juan son personas aguerridas, de mucho trabajo y el campo sanjuanense es un ejemplo de lo que necesita Querétaro para que todos los demás municipios lo sigan ustedes son cabeza y ejemplo para este estado, estamos aquí con un gran candidato, Ricardo, es un amigo que también viene como empresario a apostar por San Juan, los problemas en otros partidos sin duda le dan una importante oportunidad y tenemos que caminar juntos, con Claudia Ordaz y recorrer todo el estado”.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Katia Reséndiz Jaime, en compañía de la Medallista Olímpica María José Alcalá, del Dirigente Estatal del PVEM, Ricardo Astudillo y del candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro, Jaime García Alcocer, realizaron anuncios de propuestas importantes en materia deportiva.

Reconoció primero la trayectoria deportiva de María José Alcalá, para posteriormente presentar diversas propuestas para detonar la actividad deportiva en el estado, tales como la creación de la Secretaría del Deporte; el incremento de recursos para becas deportivas, así como del presupuesto anual del actual Instituto del Deporte y la Recreación (INDEREQ), de 400 millones de pesos a 600 millones de pesos; la construcción de albercas profesionales en los 12 municipios que no cuentan con esta infraestructura; el fortalecimiento de las unidades deportivas; la recuperación de espacios públicos; y el compromiso de que quien ocupe la recién creada secretaría del deporte, tendrá que ser egresado de la Licenciatura en Educación Física de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“Una es la creación de la Secretaría del Deporte, tenemos que elevar a primer nivel ese tema que nos va a dar una mayor personalidad a la gestión de recursos, no puede seguirse quedando como Instituto y lo estamos elevando a Secretaría del Deporte. El siguiente es que vamos a pasar del 1% del presupuesto destinado al INDEREQ, al 1.5% en presupuesto, que quiere decir esto, hoy se ejercen 400 MDP anuales en deporte, y lo que nosotros estamos proponiendo es que se eleve a 600 MDP, el presupuesto anual en material deportiva” … “Hoy nos comprometemos a que nuestra próxima secretaria o secretario va a salir de la facultad del deporte de la UAQ”, precisó la candidata ecologista.

Durante el evento, la candidata al Gobierno del Estado y el candidato a la Presidencia Municipal de Querétaro, promovieron la actividad deportiva, al hacer uso de las instalaciones del Estadio Olímpico de Querétaro.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Anunció que en caso de llegar al poder buscará presentar una iniciativa en el congreso local para permitir el uso lúdico, recreativo y medicinal del cannabis.

Afirmó que se ha reunido con el ex secretario de salud José Ángel Córdoba para poder evaluar el tema a detalle y afirmo que es necesario que cada persona decida usarla o no.

“México no debe de imponer un ideal de excelencia humana si no permitir que cada individuo eliha su plan de vida”, afirmó.

Con esto se busca que el tema no sea un “Tabu”, y se apertué esta postura, además de normalizarse.

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

“Solamente con la puntual aplicación de la Ley de Movilidad y que cumpla con sus funciones el Instituto Queretano del Transporte es como muchos de los problemas que enfrentan los trabajadores del servicio de taxi se resolverán”, manifestó Mary Ibarra, candidata al Gobierno del Estado, por el PES.

En compañía de los candidatos del PES a diputaciones locales de los Distritos V y VI, Andrés Sánchez, “El Charro”, y Liliana Rivera, respectivamente, dialogaron con los trabajadores de taxis en la base de la Terminal de Autobuses de Querétaro, quienes les manifestaron la inconformidad que tienen ante las omisiones que han tenido el gobierno del estado, a través del Instituto Queretano del Transporte, que no han tomado en cuenta la competencia desleal que existe con los servicios de aplicaciones.

Asimismo, los taxistas indicaron que la Ley de Movilidad no se aplica a los que trabajan a través de aplicaciones digitales, además de que cada vez se presenta más el pirataje con personas que provienen de otros estados y ofrecen el servicio; lo cual les ha ocasionado la baja en servicios y se ve reflejado en su economía.

Por lo anterior, Mary Ibarra les indicó que, es indispensable que se aplique la Ley de Movilidad, además de que el Instituto Queretano del Transporte debe actuar conforme a sus funciones, para que el beneficio de su creación se refleje en el buen desarrollo de las actividades de los transportistas en todas sus modalidades.

Agradeció a los que compartieron con ella sus inconformidades y se comprometió a analizar a fondo la problemática real que enfrentan todos los días, para que en próximos días regrese para plantearles propuestas con soluciones reales, para que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

Compartió en redes sociales: Como gobernador buscaré garantizar la seguridad pública, dignificación salarial y de prestaciones sociales del trabajo policial, volviendo más eficientes los procesos de reclutamiento, formación y permanencia.

Eliminaré la corrupción de las diversas corporaciones y mejoraré las condiciones de inseguridad de la que padecemos y nos quejamos permanentemente las y los queretanos.

Compartió en redes sociales: Durante mi recorrido por los 18 municipios, me he encontrado con historias parecidas a la de Érica y Fernando, donde la deficiencia en atención médica o jurídica, así como la indiferencia de administraciones pasadas, es una lamentable constante en nuestro Estado.

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Estuvo presente en el arranque de campaña de Adrián Linares Aguilar, aspirante a dirigir los destinos de Tolimán.

Cuidando las medidas sanitarias, Penélope Ramírez instó a los presentes a formar una sociedad incluyente, exhortando a la participación de las mujeres, sumar para crear ciudadanía ejerciendo responsablemente su voto.

“Votar por Adrián Linares es votar por un Tolimán más igual para todos, con un proyecto de gobierno con mayor seguridad para sus habitantes y crear fuentes de empleos, que tanto hace falta a la región”, expresó orgullosa del candidato.

Finalizando con una ronda de participación por parte de las y los ciudadanos, quienes expresaron sus dudas, sugerencias y perspectivas de los candidatos petistas, animándolos a seguir trabajando juntos.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Querétaro será líder en creatividad e innovación afirma la candidata del PRD al gobierno estatal

En el día internacional de la creatividad y la innovación, la candidata al gobierno de Querétaro por el PRD, Raquel Ruiz de Santiago, reconoció que en nuestro estado existe gran talento creativo y no es casualidad, ya que siempre ha sido semillero de grandes proyectos creativos y culturales que hasta la fecha siguen vigentes.

Entre ellos, la abanderada perredista mencionó a la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), los Cómicos de la Legua, el Heraldo de Navidad y más recientemente el Cut Out Fest, el Photofest, entre otros.

Raquel Ruiz afirmó que existe también una gran oferta académica en este sentido, y las universidades públicas y privadas han respondido a las exigencias de la modernidad, transformando y actualizando sus planes de estudio.

“El gobierno estatal debe corresponder a las expectativas de los que enfocan sus carreras a la creatividad y la innovación por eso vamos a incentivar el desarrollo de clusters creativos para exportar al mundo desde video juegos hasta productos culturales de alta gama, de esta forma buscaremos que llegue a Querétaro una derrama económica importante”, dijo.

Agregó que en la actualidad según datos de la UNESCO la llamada economía naranja (industrias culturales y creativas) representan el 3% del PIB, en México según el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) representa el 4% del PIB y en Querétaro representa el 7.6% según la Asociación Latinoamericana de Industrias Creativas.

“Debemos trabajar para que los productos creativos salgan al mundo, mostrar la fortaleza de Querétaro y de su gente y volverlo líder en esta materia”, finalizó.