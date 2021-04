Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Resumen nocturno de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro del 21 de Abril

Luis Nava del Partido Acción Nacional

Como parte de sus propuestas por una mejor calidad de vida, reafirma en Viñedos su compromiso de seguir apoyando a todos los condominios y fraccionamientos de la capital queretana.

“Lo haremos y no solo como un maquillaje o algo superficial. Serán acciones tangibles y permanentes”: Luis Nava.

Vamos por condominios 100% iluminados y más dignos”, comprometió

Se reunió con vecinos a quienes refrendó su compromiso de seguir brindando servicios al 100 porque la calidad de vida en la capital es una obra permanente.

Hizo el compromiso con todos los condominios de Querétaro para entrar a mejorar su infraestructura y servicios públicos, “porque una gran ciudad como es esta de la que todos nos sentimos orgullosos, merece una gran infraestructura”.

Nava dijo que mejorará la iluminación, imagen visual, áreas verdes y pavimentos, a la par de seguir impulsando la reglamentación para que entreguen al municipio aquellos que sus constructores y desarrolladores no lo han hecho.

En el evento, Luis Nava propuso Condominios 100% iluminados, esquema que consiste en instalar muchos nuevos puntos de luz para que no haya lugares oscuros, que no nos den confianza cuando transitamos o para mayor tranquilidad de nuestros adultos mayores.

A la par de esta estrategia de iluminación, afirmó que se dará mantenimiento integral al 100% a todos los parques y espacios deportivos públicos, quienes tendrán mantenimiento constante.

“Vamos por servicios Municipales al 100%, con recolección de basura más eficiente, que su alumbrado, semaforización, banquetas, guarniciones, camellones, parques y jardines estén en las mejores condiciones siempre”, propuso.

Arturo Maximiliano García de MORENA

Realizó un recorrido por el tianguis Peñaflor donde le demandaron acciones para la dignificación de sus espacios de venta, así como apoyos que les permitan recuperarse de la situación económica que generó la pandemia y promover acciones de regularización del comercio.

En el recorrido, en el que reiteró la firmeza de su candidatura tras los cambios que realizó el partido Morena para sustituir a los candidatos de San Juan del Río y Cadereyta con el fin de cumplir con la cuota de género, Arturo Maximiliano ofreció continuar con una campaña limpia, a pesar de la existencia de algunos casos de guerra sucia en su contra.

“La candidatura sigue, vamos al 6 de junio y vamos a ganar. Yo veo una respuesta muy favorable de la gente, de las personas con las que vamos platicando y tenemos toda la oportunidad para sacar esta candidatura adelante”, puntualizó.

Adelantó que es indispensable aprovechar el avance de la vacunación para darle paso a un plan de reactivación económica para el municipio de Querétaro, sobre todo para los medianos, pequeños y micronegocios que generan una gran cantidad de empleos.

“Hay muchos trámites, las licencias se han encarecido y hay poca flexibilidad para atender esta coyuntura y que pudieran ser elementos para poder seguir ejerciendo los empleos de manera formal, hay gente que quiere estar en la formalidad, el tema es que es problemático, burocrático y cada vez más caro”, agregó.

En el recorrido en el tianguis, los comerciantes manifestaron su interés de que se les brinde seguridad en sus lugares de trabajo, así como acciones de dignificación en el espacio que ocupan, que permitan atraer a más clientes.

“Lo estamos pidiendo a gritos con los gobernantes, pero no nos tienen, pido mucho para la tercera edad, que ya no está trabajando, porque nos dieron un reglamento donde ellos no pueden trabajar, pero se empiezan a molestar”, dijo un tianguista.

En entrevista con los medios de comunicación respecto a la existencia de un corrido y señalamientos de pintas con su rostro dentro de la zona de monumentos del Centro Histórico, el candidato de Morena declaró que todo eso podría formar parte de una guerra sucia.

“En esto hay una guerra sucia muy curiosa, me han subido, por ejemplo, publicaciones de mis redes que yo no he hecho y no dudo que esto sea un acto (de guerra sucia). Si es nuestro, aceptaré de frente, si se cometió un error parte de mi equipo. Nos hemos deslindado de algunas cosas, nos deslindamos de un corrido que anda circulando, nosotros no lo mandamos hacer y trata de generar una percepción de algo que no estamos haciendo, desgraciadamente este tema de que no habrá guerra sucia no se está cumpliendo, el interés del partido en gobierno es desgastarnos”, denunció.

María Alemán del Partido Revolucionario Institucional

Presentó el Centro de Gestión Urbana a fin de garantizar una planeación adecuada de la ciudad y terminar con las prácticas de corrupción que permiten un crecimiento ilegal de la zona urbana y que solo dan como resultado la desigualdad en servicios y oportunidades para ciertas zonas del municipio.

En compañía de Álvaro Ugalde, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la candidata por el municipio de Querétaro explicó que en la actualidad el suelo se gestiona bajo presiones de tipo político y económico y no siguiendo modelos de planeación y evaluación, la infraestructura urbana es discriminatoria ya que tiende a la segregación de sus habitantes y la movilidad urbana privilegia el uso del vehículo.

Manifestó que una reorientación de la agenda urbana implica algo más que la adopción de ciertas medidas o proyectos; supone modificar las relaciones entre el gobierno y la sociedad, así como también las relaciones entre los diversos gobiernos que están presentes en la zona metropolitana.

Aseguró que el Centro de Gestión Urbana es una medida probada en importantes ciudades nacionales e internacionales como León, Mérida, Tokio y Barcelona. “Con el Centro de Gestión Urbana la técnica, la ciencia y el bienestar general serán los ejes para fijar el crecimiento de la ciudad y no la corrupción ni la improvisación, como pasa actualmente.”

Resaltó la necesidad de lograr una visión de un Querétaro en el futuro, por eso, se garantizar la planeación a largo plazo de la ciudad en una visión integral de las distintas responsabilidades de la administración pública municipal, el Centro Urbano será responsable de la proyección a 20 años para dar seguimiento a un correcto desarrollo de la ciudad, haciendo eficientes los recursos públicos y privados que nos permitan construir una ciudad nuclear.

Dijo que en la actualidad, “la ciudad tiene muchas realidades y vocaciones muy diversas; lo que nos va a articular como una sola ciudad es la distribución equitativa de los recursos en el territorio, el acceso a la vivienda para todos los niveles de ingreso, la igualdad en el acceso a servicios públicos y finalmente la conectividad y la capilaridad en el transporte público.”

Con la creación de órgano descentralizado, se garantizará una planeación garantizada a largo plazo (20 años) para asegurar una mejor calidad de vida y un crecimiento idóneo, se firmarán compromisos con Q500, para la implementación de las acciones recomendadas rumbo al Querétaro Próspero de la Agenda 2030 ONU-HABITAT. Además, se harán eficientes los recursos públicos y privados en materia de desarrollo urbano y habrá una clara delimitación y desarrollo de la ciudad.

Finalizó comentando que este proyecto se basa en las necesidades de la gente y en la desigualdad que existe actualmente en la ciudad, “no es posible que algunas colonias no cuenten con todos los servicios, incluido el transporte público, eso se tiene que terminar. Nosotros no venimos a sentarnos atrás de un escritorio, vamos a caminar con la gente para cerrar esas brechas de desigualdad que nos han estancado como ciudad.”

Carlos Rentería de Redes Sociales Progresistas

Firmó un acuerdo compromiso con los centros de rehabilitación que se encuentran en el municipio de Querétaro.

Expreso, “Vamos a restaurar de manera firme auténticos apoyos a estas valiosas instituciones para la salud pública“

Compartió en rede sociales: ¿Cómo ven a este amiguito que me acompaño en el recorrido de hoy? Sin duda, una motivación más para seguir promoviendo mi propuesta sobre la creación de centros de atención gratuitos para la salud y bienestar de estos animalitos que son parte de nuestra familia. Solo cuando haya un trato digno a nuestras mascotas, se podrá decir que estamos en un #QuerétaroChingón.

Vanesa Garfias del Partido de la Revolución Democrática

Firmó el acuerdo para impulsar la Agenda Juvenil por la No Discriminación con el Observatorio Juvenil por la No Discriminación (OJQ) y la Organización SOS Discriminación Internacional Querétaro.

Dicha agenda fue elaborada por más de 70 jóvenes de dichas organizaciones y en donde además se sumó la participación de estudiantes de diferentes universidades como La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); El Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro (ITQ); La Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ); La Universidad de Londres, Campus Querétaro y la Universidad Marista en Querétaro.

Braulio Pedraza Silva, vocero del OJQ agregó que Vanesa Garfias, es la primer candidata al Municipio de Querétaro a quién se le entrega dicha agenda juvenil, luego de que ella mostró interés en conocer dicho documento antidiscriminatorio y en querer participar en los “Diálogos por la Democracia Incluyente y Saludable” que SOS Discriminación Internacional Querétaro y el OJQ están realizando con las y los candidatos a los diferentes puestos de elección popular para conocer sus propuestas para las juventudes con perspectiva de no discriminación.

Felicitó a la organización juvenil SOS Discriminación Internacional Querétaro, por promover el liderazgo incluyente con visión local e internacional surgida del OJQ, pues desde 2005 SOS Discriminación Internacional en la entidad ha formado ya, a más de 600 jóvenes y ha realizado varias acciones que han contribuido al impulso de instituciones antidiscriminatorias, así como legislaciones y reformas para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación.

Entre las principales propuestas de la Agenda Juvenil por la No Discriminación se encuentran:

I.- Fortalecer al Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (INMUPRED), otorgándole mayor presupuesto, para que tenga presencia en todas las delegaciones del Municipio de Querétaro, con la finalidad de que la prevención y atención de la discriminación este más cercano a las juventudes y los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad afectados por la discriminación.

2.- Crear el Instituto Municipal Multiculturalidad y la Cohesión Social.

La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género.

El Instituto Municipal Multiculturalidad y la Cohesión Social, tendrá la función principal de promover políticas públicas municipales para la integración de la diversidad ciudadana que habita el municipio de Querétaro, incluidas las personas extranjeras que llegan a vivir a la capital Queretana. Es necesario valorar y apoyar la diversidad cultural local y extranjera que ha llegado a la capital queretana para contribuir a la cohesión social y el respeto de las personas de Querétaro; de diferentes estados de la república mexicana y de otros países a vivir a Querétaro, pues la diversidad debe ser un motivo de aprendizaje y unidad, más no un motivo de exclusión. De esa manera se puede prevenir la discriminación y violencia que surge de ella”.