“Sigo de diputada federal, por que hice un compromiso con México”: María Alemán

Asegura que esta en la “pluri” por que quiere ganar; propone un tranvía de 12 mmdp

Por Sergio Hernández

La aspirante a ser alcaldesa, María Alemán puntualiza que seguirá en el cargo de diputada federal por que “juré un compromiso con la nación y con México, el periodo ordinario termina el 30 de abril y hasta entonces voy a estar cumpliendo con esa responsabilidad, es incluso la esencia de la reforma constitucional que permite a los legisladores reelegirse”

-No se ve bien

-Esa es tu opinión, la respeto profundamente, desde mi punto de vista lo que se ve bien es que cumplamos con nuestras responsabilidades, tengo perfectamente la posibilidad de hacerlo si no lo pudiera hacer

-¿Te ves como los políticos de siempre, los que critican siempre, no dejan un puesto y ya están saltando en el otro, ¿Desde tu óptica no es comportarse igual que los priistas de antes?

-Desde mi óptica es actuar con responsabilidad, cumplir con cabalidad la responsabilidad que adquirí como legisladora federal y dale continuidad a un proyecto que he venido construyendo durante doce años, gracias a la tecnología las sesiones son virtuales, a todas las legisladoras y legisladores del país, poder desde nuestros estados atender nuestra responsabilidad

Sostiene que la afirmación de que no se ha hecho nada en esta administración municipal, es debido “al reflejo de lo que colecto todos los días en la calle, no de ahorita sino de doce años ininterrumpidos de caminar, hoy Querétaro es una ciudad que ha perdido su paz, la gente vive con miedo en las calles, en el transporte público, en la reactivación económica ni que decir, en la pandemia realmente hubo una oportunidad de sacar la casta por lo que viven aquí y no lo hicieron, muchos empleos se perdieron, muchos negocios tronaron y no hubo un acompañamiento por parte del gobierno y la pandemia solo vino a desnudar una realidad que no se ha querido ver, que es distinta la realidad de los que hoy hacen gobierno a la que se enfrentan día a día quinees vivimos en Querétaro”

-¿Y María Alemán que ha hecho?

-Yo he cumplido cabalidad con mi responsabilidad como legisladora, más de 80 iniciativas presentadas, 14 iniciativas aprobadas y la mayoría de ellas tienen que ver con el tema de género, tiene que ver con construir una igualdad, logramos que se reconociera la violencia obstétrica que en pleno siglo XXI sufren miles de mujeres en contra contra las mujeres, propusimos la ley quemón que se creen dos registros, el registro público de deudores de pensiones alimenticias para que garantice un mejor futuro a los niños y niñas de México y un registro nacional de agresores sexuales.

-¿Entonces te falto comunicación, para que se conocerá tu trabajo?

-Esa es tu opinión y el respeto igual, yo creo que el uso de las redes sociales ha permitido estar en constate comunicación con lo que yo represento y por supuesto debe haber alguien que todavía no lo sepa y nos encargaremos que en las próximas semanas sepan mi desempeño en estos doce años.

Al referirse a una propuesta en materia de vialidad dijo que el jueves presentará la estrategia integral de movilidad en donde una de las acciones más importantes en la construcción del tranvía que es viable por supuesto porque provecha la infraestructura urbana, el proyecto que tenemos elaborado es de doce mil millones es para dos líneas, evidentemente la primera etapa es para la construcción de la primer vía y les daremos muchos más detalles el jueves, otra de las acciones es la creación de un sistema de transporte intercomunitario porque hoy a falta de planeación y desarrollo ha crecido la mancha urbana muy desorganizada y hay muchos centros de vivienda que no están conectados con los principales nudos del transporte público, necesitamos acercar a esas personas y como se dice en términos técnicos, agregar capilaridad al transporte publico ese y otras acciones las estaremos presentando el jueves.

-¿Llegas en un momento donde la marca del PRI esta muy débil?

-Todo lo contrario y respeto tu opinión pero creo que hoy estamos más fuertes que nunca y creo que el PRI hoy somos un partido con muchas historias buenas que contar, puros casos de éxito, el último gobierno del estado de nuestro partido fue el mejor calificado, Roberto Loyola fue un extraordinario presidente municipal reconocido nacionalmente y todas las historias de éxito pero la política se mide por la capacidad de generar un cambio para bien en las vidas de la gente y hay muchas historias como un drenaje, una luminaria, de un calle, banqueta que se construyó gracias a los gobiernos del PRI y en Querétaro no tenemos por qué agacharnos, no tenemos por qué avergonzarnos, al contrario yo salgo a la calle con mucho orgullo

-¿Por qué apuntarte en la primera pluri?

-Esos espacios tienen que ser para las personas que con absoluta certeza y garantía quieran ganar porque si no efectivamente te puede jugar en contra y yo estoy convencida que, si alguien hay aquí que quiera ganar, para servirle a Querétaro soy yo

María Alemán es candidata a la capital del estado, por el PRI. La grafica en un reunión de ayer con miembros del sector gastronómico