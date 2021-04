Sigue batalla contra taxis piratas

En San Juan del Río existe un número a la par de los registrados de Qrotaxi.

Por Josefina Herrera

Noticias

José Luis Mejía, operador de Ecotaxi en San Juan del Río, señaló que sigue la lucha contra los taxis pirata, pues refiere cada vez incrementan más en el municipio, al grado de que ya hay un número a la par con los que pertenecen a Qrotaxi.

Dijo, que incluso muchos de ellos ya no trabajan por aplicación, pues muchos de ellos prefieren dar sus teléfonos particulares para así poder asegurar el servicio con determinado usuario, por lo que lo cataloga como una competencia desleal.

“Los taxis piratas están haciendo sus bases y ya no trabajan para la aplicación, es que están dando sus teléfonos particulares para que la ciudadanía les llamé a ellos directamente, y se me hace una competencia más desleal todavía que aunque fueran Uber porque ya están trabajando sin pagar nada, no tenemos una cifra exacta pero yo calculo que ya andan a la par que los taxis, la misma cantidad que hay de taxis es la misma que hay de piratas aquí, nosotros somos como mil taxis, un poquito menos”.

Al respecto, señaló que están entrando ya varias plataformas al municipio, y ello también les perjudica en los servicios que brindan al día, pues debido a la pandemia éstos se han mantenido bajos, pero también tiene que ver la llegada de los taxis piratas que circulan.

“Hemos batallado muchísimo con los taxis pirata, tenemos muchísimo pirataje con las aplicaciones que son Uber, DiDi y alguna otra más en San Juan del Río, pero aparte todos esos servicios también están haciendo bases”.

Considera que las autoridades deben hacer algo para regularlas, pues representa una gran afectación para ellos, además de que han entrado a la tecnología para garantizarle un buen servicio al usuario, y sobre todo su seguridad.

Indicó que incluso las unidades ya cuentan con un taxímetro, el cual cobrará lo justo, por lo que lo usuario puede pedir el servicio desde la aplicación, y de ese modo distinguir quienes no están trabajando de forma regular.