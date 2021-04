Canacintra suspende debate político

No nos interesa un escenario de lucha, nos interesan más propuestas”, señaló José G. Román.

Por Josefina Herrera

Noticias

José Guadalupe Román Flores, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), en San Juan del Río, señaló que ya no se organizará el debate político que se tenía planeado entre Cámaras, esto debido a que no quieren crear un escenario de batallas.

En este sentido, indicó que esperan tener a cada uno de los candidatos por individual para que puedan presentarles sus propuestas, ya que lo que más desean es justamente eso, saber qué propone cada uno de ellos para el sector industrial.

“La modalidad de debate decidimos ya no llevarla a cabo dado que son condiciones y restricciones muy especiales, y también no queremos, no nos interesa un escenario de lucha, nos interesan más propuestas”.

Informó que ya hubo un primer candidato que se acercó con ellos, y lo hizo por las vías adecuadas para presentarles su plan de trabajo hacia el sector, que es para la micro, pequeña y mediana empresa, por lo que están totalmente abiertos a escuchar a todos los contendientes, únicamente se están programando las fechas, pues ya hay más solicitudes.

“En este sentido se acercaron con nosotros para preguntarnos qué era lo que se requería, ya las mencionamos, que nosotros estamos abiertos, que nos den sus fechas tentativas para nosotros también, porque sí hay interés, porque yo creo que va a cambiar en lo general a la sociedad, que estamos receptivos para escuchar propuestas más que pleitos, las peleas y las patadas, lo que queremos es escuchar propuestas”.

Asimismo, dijo que una de sus principales necesidades para la industria, es la seguridad y la mejora regulatoria, pues hace falta que haya un mejor apoyo para los estudiantes, que éstos no tengan que migrar a otro lado por la falta de oportunidades y con esto se evite el desarrollo del municipio.

“Básicamente nos interesan dos puntos que nos han hecho sentir nuestros socios ,seguridad y mejora regulatoria, necesitamos que se facilite los métodos para poder abrir un negocio, para poder crecer un negocio, para poder atraer inversiones, porque a final de cuentas van de la mano, de qué sirve que traigamos un buen nivel educativo, incluso que vengan estudiantes de la región cuando no tenemos qué ofrecer, entonces estos jóvenes migran hacia otros municipios, hacia otros estados, o a otros países, y si se genera una mejora regulatoria con mayores posibilidades, no que se arreglen las cosas, que se den facilidades para que llegue inversión, que se generen fuentes de empleo, pues este crecimiento tiene que ser planeado y de la mano con la cuestión de la seguridad, entonces si tenemos trabajo y tenemos seguridad y una adecuada planeación, seguramente San Juan del Río va a ser ese municipio que nosotros pensamos, soñamos de una manera idealista pero que puede ser real”.

Mientras tanto esperan que los candidatos presenten propuestas en mejora de la educación como Cámara, pero también de educación en inversión y una mayor facilidad para el crecimiento.