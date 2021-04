“En Los Héroes pugnará por la individualización de las tomas de agua”: Enrique Vega

Noticias

Enrique Vega Carriles, candidato a la presidencia municipal de El Marqués por el PAN, en compañía de Verónica Galicia Castañón, candidata a la diputación local por el XII Distrito, sostuvo diferentes reuniones con grupos de habitantes de Saldarriaga y del fraccionamiento Los Héroes, donde centró sus propuestas en torno a la seguridad, por lo que afirmó que se trabajará en la prevención, así como proyectos y acciones que contribuyan a la paz y tranquilidad de las familias.

Al respecto el candidato a la alcaldía marquesina manifestó en sus diferentes reuniones en Saldarriaga, que si nuevamente se ve favorecido con el voto el próximo 6 de junio, se continuará trabajando muy fuerte en materia de seguridad, porque ya se han sentado las bases y hay que entrarle al tema de prevención, mediante la atención y rescate a los jóvenes de las adicciones.

Más tarde, en la interacción con los ciudadanos de Los Héroes, Vega Carriles sostuvo que con acciones como el conectar el alumbrado público a los condominios y que ya no sea una carga económica para las familias, se combatirá el tema de seguridad de manera transversal; además indicó que con la CEA y los legisladores gestionará la individualización de las tomas de agua y que cada quien pague su consumo.

“Primero vamos a ir por la individualización de tomas, que no tengan en un condominio una sola toma y que unos no paguen, y lo que pagan tienen que pagar lo de los demás, eso no puede seguir pasando… tengo otra propuesta con el problema del alumbrado dentro de los condominios, porque hay que estarle dando mantenimiento por parte de los habitantes y representa un gasto, entonces vamos a conectarlo al alumbrado público y con ello también vamos a atacar un problema de seguridad comenzando dentro de nuestros condominios”, afirmó Enrique Vega.