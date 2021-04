EXIGE JUSTICIA

La campeona nacional aseguró que se levantará de este tropiezo.

La luchadora queretana, Fátima Rojas, reveló que la Federación no le ha dado respuesta sobre su inscripción al clasificatorio olímpico

Por Víctor Terrón

Noticias

La multicampeona nacional de lucha femenil en la división de 50 kg, Fátima Rojas, reveló que vive un momento de gran incertidumbre ya que hasta ahora la Federación de Medallistas de Luchas Asociadas (Femela) no le ha dado respuesta sobre su inscripción al Clasificatorio Mundial rumbo a Tokio 2021.

La queretana, quien lideró todo el proceso rumbo a los próximos Juegos Olímpicos, no pudo asistir al Selectivo Nacional de Lucha que se celebró a inicios de marzo debido a que arrojó un resultado positivo a Covid-19, lo que al parecer provocó que fuera borrada de la lista de competidores que competirán por lo últimos pases olímpicos, del 6 al 9 de mayo en Bulgaria.

“Estamos a dos semanas del Clasificatorio y las inscripciones al mismo ya fueron hechas a principios del mes. Mi instituto, mi asociación y yo seguimos sin obtener una respuesta, recordemos que en 2019 me hicieron lo mismo con los Juegos Panamericanos, donde me regresaron 10 segundos en la final que porque “los puntos no habían entrado en tiempo” lo cual es totalmente ilegal. Jamás recibí una explicación por parte de la Federación”, detalló Rojas Chávez.

Durante el Nacional de 2019 la queretana conquistó el título nacional de su división, lo que le permitió competir en el Preolímpico Continental que se realizó en Canadá en marzo de 2020 y en donde se quedó cerca de lograr su boleto a la justa veraniega nipona al finalizar en el quinto lugar.

La preparación de Rojas se ha mantenido a tope durante el proceso olímpico.

“Después de esto ocurrió la pandemia, me mantuve entrenando muy disciplinadamente en mi casa, con mi familia. En diciembre íbamos a ir a la Copa del Mundo a la cuál no se asistió porque no lo vieron conveniente las autoridades. Seguí entrenando duro, a inicios de este año comenzaron a reactivarse los torneos y campamentos internacionales, preparativos para el Clasificatorio rumbo a Tokio, a los cuales ninguno de la selección participamos porque como siempre no teníamos ninguna información por parte de la Federación”, denunció.

Pareciera que los federativos tomaron como excusa el resultado positivo por Covid-19 para borrar nuevamente a Fátima, quien aseguró que únicamente pide justicia y desconoce los motivos por los cuales sigue sin recibir respuesta por parte de la Femela.

“Tristemente se está repitiendo, pero a ahora con algo más grande, la búsqueda de mi clasificación olímpica. No se está pidiendo nada injusto se está pidiendo respetar mi ranking, resultados y hacer una evaluación. Quiero aclarar que no tengo nada en contra de ninguna deportista que haya ganado el Nacional, ni ninguna deportista con la cual me haya enfrentado, respeto mucho esa parte y me mantengo con el espíritu deportivo al 100”.

Para finalizar, la representante de Querétaro dejó claro que no se puede permitir que este tipo de situaciones sigan presentándose en el deporte mexicano.

“Todos somos México y todos amamos este deporte, no dejemos que quien no lo ama siga haciendo este tipo de cosas. Me duele mucho que esto esté pasando porque me he esforzado mucho, sin embargo, las adversidades siempre me hacen sobreponerme”, agregó.