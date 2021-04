Resumen de actividades candidatos a la gubernatura

Resumen nocturno de actividades candidatos a la gubernatura del 22 de Abril

Noticias

Mauricio Kuri de Partido Acción Nacional

Sostuvo un encuentro con comerciantes de San Juan del Río, a quienes presentó su propuesta en materia de apoyos a negocios, y donde dijo que en la entidad no será opción quebrar, motivo por el cual se impulsarán acciones en beneficio de este sector.

“Debe ser inaceptable que, en Querétaro, en San Juan del Río, quiebre una empresa, cada empresa que quiebra quiere decir que falló el país en algo, o falló el sistema financiero, o falló el gobierno, o la capacitación, o falló el mercado, algo se hizo mal; por eso, aquí en mi gobierno será inaceptable que alguien quiebre, por lo menos no por falta de voluntad del gobierno del estado”.

Se comprometió a que el estado sea referencia a nivel nacional y mundial en la llegada de inversiones y el impulso a las y los emprendedores para la creación de nuevas empresas; de la misma forma, reconoció el esfuerzo por parte de las y los queretanos para salir adelante durante la pandemia, principalmente aquellas familias que emprendieron una pequeña empresa desde su hogar, a las cuales, dijo, se les va a apoyar para que no se pierdan, al contrario, que subsistan y crezcan.

Otras de las propuestas que el candidato presentó a los sanjuanenses son: el proyecto ‘Querétaro Digital’, con el cual se pretende dar más conectividad para potenciar la productividad de la empresa; y en apoyo para los jóvenes, destacó que, a través del programa ‘Arranca’, se otorgarán apoyos directos, créditos y capacitación a la primera empresa de emprendedores menores a 30 años.

Y añadió que se implementará el ‘Seguro de Desempleo’, con el cual se apoyará con tres mil 500 pesos mensuales a quienes hayan perdido su empleo, esto mientras encuentran una nueva fuente de ingresos.

En apoyo a las mujeres, el candidato manifestó que se impulsará el programa ‘Mujeres Trabajando y Ganando Igual’, para que este sector tenga las mismas oportunidades que los hombres en trabajo y salario; además de la ‘Tarjeta Contigo’, con el que se dará un apoyo de mil 500 pesos mensuales a mujeres de entre 18 y 59 años; así como el programa ‘Emprende’, el cual va destinado para mujeres emprendedoras y al impulso al teletrabajo y comercio electrónico.

Durante su intervención, el candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera, agradeció la presencia de Mauricio Kuri y se comprometió a trabajar de la mano para echar adelante a las industrias, al comercio, al campo, a las mujeres y demás sectores de la población; y así mejorar la calidad de vida de las y los sanjuanenses.

Celia Maya de MORENA

Visitó la comunidad de San Martín en el municipio de Colón y La Magdalena, en el municipio de Tequisquipan. Aseguró que el Agua y salud son temas en los que mejorará el municipio de Colón.

En su discurso, la candidata a la gubernatura dijo que ella está muy preocupada por la infraestructura de las clínicas del sector salud, pues es un tema que duele en los municipios: “Vamos a mejorar los servicios públicos de San Martín no puede ser; que no haya centros de salud eficientes, que no tengan un médico atendiendo. Pasa una calamidad y a dónde tiene que acudir la gente. Ese tipo pendientes me preocupan, y eso tiene que acabar”.

Los ciudadanos de San Martín además de sus quejas de salud, denunciaron los altos precios del predial que tienen que pagar, donde una familia puede adeudar hasta 100 mil pesos, otro tema; es la falta de agua en la comunidad pues denunciaron las personas: “Tenemos un año sin agua y la CEA (Comisión Estatal del Agua) no ha querido atender nuestras denuncias, y pues nosotros no podemos protestar; porque tenemos que ir a trabajar”.

Respecto del tema del agua, Celia Maya dijo que tiene un programa de cuidado de agua y cosecha para poder atender el mal servicio de abastecimiento, que da el Estado y los municipios: “Vamos a cuidar el agua, en las comunidades habrá cultura del agua y del medio ambiente, también se aprovechará el agua de lluvia. Además, tengo un programa serio de reforestación, porque sabemos que el agua es importante, y debemos de ayudar a conservar el ciclo del agua en la naturaleza. Con los árboles nunca nos faltará el agua. Así que vamos evitar que no se les quite el agua a los pueblos, para dársela a los nuevos fraccionamientos”.

En La Magdalena, la candidata se comprometió a revisar que las medidas ambientales en el municipio de Tequisquiapan. Sobre la contaminación del río San Juan que pasa por Tequisquiapan, la Celia Maya dijo que de llegar al gobierno, en sus 6 años de administración, se aplicará un programa para rehabilitar el río.

Abigail Arredondo del Partido Revolucionario Institucional

Compartió en redes sociales: Más personas, más voces, más valientes que se unen al cambio que viene para todos. ¡Un Querétaro mas justo para todos!

Compartió en redes sociales: Paso a paso, calle a calle, los valientes nos estamos volviendo más fuertes y determinados con un solo objetivo: un cambio verdadero para Querétaro.

En su visita a Pedro Escobedo reconoció la importancia del sector agropecuario.

Dijo que dará solución a los problemas del campo. Como gobernadora hará que todos los agricultores sean tratados con dignidad y justicia.

Juan Carlos Martínez de Fuerza por México

Aseguró que al llegar a cargo donará el 100% de su sueldo como gobernador del estado a instituciones de asistencia, comunidades necesitadas y programas de apoyo social.

“Esto lo quiero decir, no como un compromiso o como una propuesta, es un juramento de campaña, voy a donar al 100% mi sueldo como gobernador en integridad a los más necesitados, a las comunidades más necesitadas y a programas sociales”.

El sueldo del Gobernador del estado actualmente supera los 100 mil pesos mensuales, por lo que durante seis años de gobierno serían más de siete millones de pesos destinados a estos programas y comunidades.

“No vivo de la política, no necesito la política para vivir no me interesa un sueldo de gobernador, lo voy a donar al 100% y esa es la primera vez que me he expresado respecto al tema y tengo otras propuestas para demostrar que queremos cambiar la forma de gobernar”.

Recordó que también propuso el uso de un detector de mentiras o un polígrafo antes del debate para determinar quienes realmente dicen la verdad en sus propuestas y quienes tienen otros intereses.

Katia Reséndiz del Partido Verde

Aseguró que es prioritario impulsar programas y políticas públicas integrales para resolver de raíz la gran problemática que existe en el campo.

Al participar en el “Foro Agropecuario con Candidatos”, organizado por el Frente por Querétaro, encabezado por Francisco Perrusquía la abanderada sostuvo que el sector agropecuario ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia e impacta de manera directa en la crisis económica y ahonda la pobreza alimentaria.

Expuso que es momento de generar asociatividad con los productores queretanos y que es urgente que sea rentable, para evitar migración y, al mismo tiempo, arraigar a los jóvenes, asumiendo el enorme riesgo que significa tener un campo agonizante.

“Es una realidad que hay indignación por el abandono del campo, y es una emergencia entrarle para reactivarlo, y volver hacerlo próspero, este es y será mi compromiso con los hombres y mujeres del sector agropecuario

“Soy consciente de que ganarse un peso en el campo, pesa y duele, en ese contexto si otros políticos han abandonado el campo, yo no pienso hacerlo”, expresó.

Señaló que actualmente en el estado existe inseguridad y pobreza alimentaria, en donde la canasta básica incrementó un 20 % en la zona urbana y un 15% en la zona rural, además de que hay pérdida de biodiversidad.

Compartió sus propuestas orientadas al campo queretano, entre las que destacan: “Capacitación del uso y manejo del agua. Capacitación y apoyo a la agricultura regenerativa. Mejorar los sistemas de riego. Apoyar a las mujeres del campo con proyectos productivos para darles un valor agregado a sus cosechas Apoyo con maquinaria adecuada para la producción a pequeña escala. Capacitación para el uso correcto de los recursos naturales. Apoyo con semilla de alta calidad a agricultores. Apoyo de bio fertilizantes. Ofrecer esquemas de crédito a través de fideicomisos ya existentes”, apuntó.

“Sé que la realidad que estamos viviendo en esta pandemia, el campo y la industria, el sector agropecuario y los comerciantes están en duelo, hay pérdidas impresionantes en cuestión económica, en cuestión de salud, de vida. Ha aumentado la pobreza alimentaria en nuestro querido estado y esto no puede seguir igual” … “Tenemos que ofrecer programas, políticas públicas integrales que puedan ayudar a resolver de raíz la gran problemática que hoy existe”, precisó la candidata ecologista.

En su intervención la candidata verdecologista agregó; “Lo más trascendental es transformar la producción agrícola convencional hacia la agricultura sustentable, que pueda ver más allá del corto plazo”.

El “Foro Agropecuario para candidatos” tuvo lugar en las instalaciones de la Unión de Ejidos “Francisco Villa”, en el municipio de Pedro Escobedo, donde Katia Reséndiz, fue la primera candidata a la Gubernatura del Estado en participar en dicho ejercicio.

Beatriz León del Movimiento Ciudadano

Compartió en redes sociales: Que todos los días sea el #DíaDeLaTierra porque nos urge corregir la simulación del cuidado del medio ambiente. Nos urge corregir el rumbo de nuestro estado hacia un futuro sustentable, comprometido con la naturaleza.

En nuestras manos está cuidar de nuestro hogar. ¿Te animas a corregir el rumbo con nosotros?

Compartió en rede sociales: En Querétaro nos urge corregir la falta de sensibilidad con niñas, niños y adolescentes que viven en casas hogares.

Hoy, en reunión virtual con la Red de Casas Hogar Querétaro, platicamos sobre el papel de la asociaciones civiles y de sus necesidades urgentes para garantizar los derechos de las infancias.

Estamos a tiempo, #MásValeCorregir

Mary Ibarra del Partido Encuentro Solidario

Enfatizó que si bien es importante el desarrollo que ha presentado el estado desde hace tres sexenios, es momento de que se aplique la economía verde en las políticas públicas para que se dé el desarrollo sano y sostenido.

“Vamos a sentar las bases para la economía verde, la cual tiene que ver con una sociedad que utilice cada vez menos los combustibles fósiles, que sea socialmente inclusiva, que genere empleos decentes y con salarios justos, para que se vaya generando el desarrollo sustentable que necesita el estado de Querétaro”, puntualizó Mary Ibarra, durante su reunión con el Colegio de Arquitectos.

Recordó que cuando fungió como diputada local tuvo la oportunidad de trabajar con este órgano colegiado y el de Ingenieros Civiles para la revisión y actualización del Código Urbano y la Ley de Obra Pública, donde su conocimiento especializado fue fundamental para este trabajo legislativo; por lo que convocó a este gremio a que se involucren con lo que tiene que ver con sustentabilidad ambiental y con la actualización de la normatividad ambiental.

Subrayó que es de suma importancia la colaboración de órganos especializados para la planeación urbana, la elaboración de programas y reglamentos, también dijo que “otros temas como la generación de ciudades sostenibles e inteligentes, vivienda sustentable, transición energética, todo esto, ya no puede esperar (…) los gobiernos no están cumpliendo con sus facultades en materia ambiental y son temas impostergables, que ya no podemos soslayar y requerimos de toda la participación y el apoyo que se pueda dar a quien logre encabezar un gobierno”.

Posteriormente, la candidata del PES a la gubernatura del estado al darles a conocer sus propuestas, señaló que van dirigidas a todos los queretanos, pero serán prioritarias seguridad, salud y la reactivación económica, “que por la pandemia son las áreas que se hay visto mayormente afectadas y por eso estamos proponiendo el Seguro del Desempleo, en donde precisamente la industria de la construcción ha sido impactada”.

Agregó que otra propuesta es la reestructuración completa de la administración pública, la creación de las Secretarías del Medio Ambiente, así como la del Adulto Mayor, con la aportación de la Agenda Feminista está también la Secretaría de la Mujer, “conforme vamos teniendo acercamientos con los diferentes sectores vamos enriqueciendo la propuesta y vamos analizando cómo tener un plan de trabajo más integral, donde se puedan incluir las propuestas tan importantes que nos están haciendo llegar”.

En este sentido, informó a los arquitectos que otra de sus propuestas en cuanto a salud es garantizar el acceso al tratamiento médico a las personas que lleguen a infectarse por el Covid-19; “porque a pesar de la actividad importante del sector salud, no se brinda apoyo en medicamentos, el cual tiene un costo de hasta 10 mil pesos”; así como otra de las propuestas es la referente a la inclusión laboral a las personas con discapacidad y el fomento de los valores de la familia.

Indicó a este órgano colegiado que el Partido Encuentro Solidario se centra en trabajar por evitar la polarización de la sociedad, “porque consideramos que nos está haciendo mucho daño a todos los mexicanos y las propuestas están dirigidas a buscar la reconciliación; pero sobre todo, encaminadas a tener un mejor gobierno y buscar el progreso de todos los queretanos.

Finalmente, aseguró que las y los candidatos del PES somos ciudadanos que vamos a seguir trabajando nos favorezca el resultado de las elecciones o no, “somos ciudadanos responsables que queremos incidir en la toma de decisiones; por lo que requerimos de la colaboración de los académicos, colegios para ir haciendo mejores propuestas que se refleje en el desarrollo real para tener un Querétaro sostenible”.

Miguel Nava Alvarado de Redes Sociales Progresistas

“Seguridad, salud, agua, oportunidades de empleo, acceso a la justicia, estos temas abarcan una serie de circunstancias que hacen que hoy no vivamos en un Querétaro seguro que no se materialicen los derechos humanos”, comentó.

Hay un desinterés absoluto de la autoridad sobre la seguridad, donde la droga está al alcance de los ciudadanos.

Dijo que en Querétaro la inseguridad es un problema en todos los municipios de Querétaro.

Expresó que a las autoridades no les preocupa la seguridad de las personas.

Penelope Ramírez del Partido del Trabajo

Contrario a la estrategia que se maneja en la actualidad, lo que se requiere para reactivar la economía es ampliar los horarios de los negocios, para que con libertad los consumidores puedan acudir a consumir en el horario que más les convenga, toda vez que por ahora los trabajadores y los comercios tienen el mismo horario de trabajo y es de último minuto que se da el consumo.

Durante el tercer conversatorio “Transformando con Penélope”, lo señaló el contador Fermín Saldaña Mata, quien es representante legal tanto de comercios, como de trabajadores, en materia contable, teniendo el pulso de la situación de la pandemia a la mano, al recomendar que esta estrategia vaya acompañada de vigilancia policial y observando, en todo momento, que se apliquen las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades y la sana distancia.

Esto, al considerar que falta generar un plan emergente económico, del cual, consideró, se carece en la entidad.

“No podemos cerrar negocios si no tenemos un plan previo, y eso ya pasó. Ya cerraron negocios, ya hay desempleo, ahora tenemos que rescatar esa parte y ponerlos otra vez en marcha, debemos generar nuevos empleos, incentivar al patrón, ampliar los horarios de los negocios, porque si los reduces, esto genera que las personas que consumimos, pues dejemos de consumir. Nos limita”, expuso.

El entrevistado, señaló a la candidata a gobernadora por el Partido del Trabajo (PT), Penélope Ramírez, que “ampliar los horarios nos da más libertad y acceso a consumir, siempre con las medidas de sanidad que existen ahora. Quizá reduciendo el aforo, pero con una amplitud de horario”, agregó.

El profesionista manifestó ser testigo de cómo hay negocios que han caído sus ventas radicalmente y de cómo varios de ellos han tenido que cerrar ante el quiebre inminente, lo que deja en desamparo a decenas de familias, tanto del dueño, como de los trabajadores de los comercios.

A ello, la candidata dio cuenta de que, durante sus giras de campaña, ha conocido de varios casos de cierre, sobre todo de algunos negocios que no comerciaban artículos de primera necesidad; y en otros casos, las ventas cayeron hasta el 80%.

“El comerciante establecido no vende, no puede pagar una renta. Y el arrendador no puede bajar su renta, porque en muchos casos, de eso vive. Aquí a quien se necesita apoyar es al arrendatario para que pueda vender, ya sean productos de primera necesidad o no, y que sea el consumidor quien decida qué quiere comprar y cuándo hacerlo”, expresó la candidata.

Raquel Ruiz del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: Visitamos a los locatarios en la colonia Menchaca, gracias por recibirme #Alcemosjuntoslavoz #PRD #Querétaro