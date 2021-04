Resumen de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro

Resumen nocturno de actividades candidatos a la presidencia municipal de Querétaro del 22 de Abril

Noticias

Luis Nava del Partido Acción Nacional

Convoca a líderes de cámaras empresariales a consolidar un equipo fuerte, “Para que el bienestar con empleo en nuestra capital, nada ni nadie lo frene”, afirma.

Nadie se quedará atrás, se darán apoyos a todos: emprendedores y sectores estratégicos, negocios familiares, digitalización del comercio, alianza municipal por el consumo local y promoción estratégica del turismo, entre otras propuestas.

“No te dejaré solo, tu familia puede estar tranquila, si necesitas empleo te ayudo a encontrarlo. Yo no me rajo”: NAVA

Presentó sus propuestas en materia económica y empleo, que tienen como objetivo crear más oportunidades y apoyos para todos, para que la economía y bienestar que hoy tenemos en la capital, nada ni nadie la frene. ¡Querétaro con más desarrollo económico y empleo, VA!, propuso.

Solicitó la confianza y todo el empuje de los empresarios de la capital, emprendedores y de quienes buscan una ciudad con economía fuerte y empleos bien pagados, para que el próximo 6 de junio se consolide el avance y se mantenga el potencial de Querétaro para seguir siendo la turbina de México.

Propuso tres grandes áreas: activar los sectores económicos estratégicos de la ciudad, una ciudad con economía activada y una ciudad que fomente la creación de empleos.

“En estos tres bloques caben todos: quien se auto-emplea, quien puso un negocio familiar, el micro, mediano y gran empresario, el joven emprendedor, quien hoy no cuenta con un empleo, quien está por salir de la escuela y busca colocarse en el mercado laboral. Aquí caben todos”, afirmó.

Luis Nava detalló que con la crisis económica que dejó la pandemia por el Covid-19, es necesario activar los sectores económicos estratégicos de la ciudad: “Activaremos la economía en hoteles, restaurantes, teatros, espacios de cultura, y promoveremos el desarrollo de la industria”.

“Seremos una ciudad que fomente la creación de empleos bien pagados, impulsaremos el turismo con un Festival Cultural y Gastronómico, tendremos una oficina de enlace empresarial y desarrollo de proveedores, así como la promoción y certeza para las industrias más importantes”.

En un evento donde se cuidó el aforo permitido por las autoridades sanitarias, el candidato de Acción Nacional fue solidario con los sectores que han sido golpeados en esta pandemia; y anunció una alianza municipal por el consumo local y las familias emprendedoras, así como un seguro de atención médica y de vida para taxistas.

“No te dejaré solo, tu familia puede estar tranquila, si necesitas empleo te ayudo a encontrarlo. Yo no me rajo”, finalizó.

Arturo Maximiliano García de MORENA

Se pronunció por complementar las ventajas competitivas de Querétaro con presupuestos que se integren desde un esquema participativo, que cierre la brecha de la desigualdad y con acciones que frenen la corrupción.

Durante su participación en el Foro sobre Desarrollo Económico de Querétaro 2021 “Construyendo el futuro de Querétaro”, organizado por el Colegio de Economistas de Querétaro A.C, Arturo Maximiliano aseguró que cada vez que se enfrentan las necesidades se propone crear una secretaría, que tiene un costo en nóminas, cuando el gobierno municipal requiere mayor eficiencia y eficacia.

En compañía de la candidata de Morena al gobierno estatal, Celia Maya y frente a especialistas económicos, el exdiputado local panista aseguró que hay varios ‘Méxicos’ en el tema presupuestal.

“Es evidente que se requiere tener un esquema participativo, ya no es tan fácil hacer los presupuestos desde el escritorio, sino salir adelante a atender los elementos de esta brecha y encontrar cómo cerrarlos a partir de la aplicación de los recursos públicos”.

Esta brecha, continuó, no le conviene ni a quienes la sufren ni a ningún sector de la economía, porque necesitamos una sociedad de consumo y solo se da si hay ingresos y en esta disparidad no hay un elemento que dé la certeza de que la gente vaya a comprar, que vaya a restaurantes, changarros, pague colegiaturas, eso solo se logra eliminando esta brecha y consolidando una clase media sólida.

Maximiliano García agregó que la austeridad es un elemento indispensable de un gobierno que actúa de manera ética, pero sin sub ejercer y sin generar más gasto.

Además, reiteró que se necesita un plan post Covid-19, ya que, si bien es la crisis del siglo, se deben establecer incentivos para una recuperación más rápida frente a los comercios que cerraron y las personas que se quedaron sin empleos. En ese escenario, lamentó que el costo de las licencias de este año se incrementara y con eso, se hizo más difícil la situación para muchas personas.

María Alemán del Partido Revolucionario Institucional

Compartió en redes sociales: Un transporte para todos, pensando para que cada uno de nosotros sea beneficiado con él, y no solo unos cuantos. Eficiente, seguro y que llegue a todas partes. El cambio es el tranvía.

Presentó el proyecto de la construcción de un tranvía para mejorar la conectividad y el desplazamiento en las principales calles de la capital

Llamó como urgente una intervención al sistema de transporte público al reconocer que muchas colonias carecen de este servicio o es insuficiente.

Explicó que la ciudad tiene un grave problema de movilidad. “En la última década se ha duplicado el tiempo de traslado en automóvil privado. Estamos cometiendo los mismos errores que cometió la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante su etapa de crecimiento. Querétaro es el centro de actividad de toda la zona metropolitana; aquí trabaja y transita mucha más gente de la que habita de noche.

Recalcó que el uso de auto ha aumentado no porque la gente quiera sino porque el transporte público ha sido rebasado por la situación. “La ciudad no da otra opción más que moverse en automóvil particular y eso es también por la falta de compromiso y planeación de los actuales gobiernos.

Aseguró que: “Querétaro está haciendo todo al revés y estamos pagando caro el error y la irresponsabilidad. Primero hicieron el negocio privado y después se preocuparon por llevar infraestructura. Por eso nuestro sistema de transporte público carece de capilaridad, es decir, de una penetración que permita que todo mundo tenga acceso en todo el territorio. El gobierno actual quiere que todos tengan coche, nosotros queremos que todas y todos puedan y prefieran moverse en el transporte público.”

Dijo que con el tranvía se busca dar soluciones al tráfico y agilizar la circulación de las calles dando prioridad al orden, a la planeación y sobre todo al desarrollo económico.

“El tranvía es un transporte alternativo, su construcción debe iniciar el próximo año, no se puede seguir afectando a la gente, tenemos que mejorar su calidad de vida y esto lo vamos a lograr dando mejores servicios, tenemos una solución contundente e innovadora, es una Estrategia Integral de Movilidad Urbana que cambiará totalmente la forma de trasladarse en la ciudad.” afirmó.

Jaime García Alcocer del Partido Verde Ecologista de México

Se comprometió a crear la Secretaría del Medio Ambiente, con la finalidad de salvaguardar los recursos y áreas naturales de la capital queretana.

“Este compromiso al que estamos haciendo referencia implica el cuidado del agua, del aire, la utilización de energías limpias y reforestación. Vamos a darle una mayor vida a la naturaleza”, apuntó el candidato.

“No debe de estar peleada la ecología, la naturaleza y el medio ambiente, con el desarrollo económico. Esta propuesta de ley será para proteger la vida de todos.”

El evento tuvo lugar en el Parque 2000, donde se constató la presencia del candidato a diputado local por el Distrito I, Francisco, “Panchito” Barrera.

Vanesa Garfias del Partido de la Revolución Democrática

Compartió en redes sociales: La pandemia sin duda ha afectado al comercio en todas sus modalidades, muchas fueron las solicitudes en torno a ello en las colonias Real de España, 5 Halcones entre otras de la zona. Jamás dejaré de escuchar, el municipio debe acercarse a los ciudadanos.