“Romero tiene la responsabilidad de que haya más participación”: Jesús Méndez Líder de Morena

No nos van a ganar en la mesa, sentenció

Noticias

-¿Confía en Gerardo Romero?

-Lo estamos observando. El tiene la responsabilidad de que exista mayor participación en la elección y eso es algo que se le tiene que exigir, sentenció Jesús Méndez presidente de MORENA

Dijo que la sustitución de candidatos es por la situación de que no se aceptaron las candidaturas de Jalpan, Pinal de Amoles, Corregidora y Ezequiel Montes, encabezadas por mujeres, lo que implica que se hicieron modificaciones en San Juan del Río y Cadereyta.

Informó que Juan Alvarado Navarrete en San Juan del Río, fue sustituido por Rosa María Ríos de Sinecio, esposa de Armando Sinecio actor que participó por la candidatura y se quedó en el camino.

Mientras que, en el municipio de Cadereyta Marlene Ocampo, esposa del ahora ex candidato Luis Carlos Arellano León, será la que ocupe su lugar en esta campaña electoral.

El presidente señaló que la rudeza de parte del IEEQ, no es la cruda realidad ya que se antepone la participación de las mujeres, de grupos vulnerables e indígenas y esto se dio por la reforma a la ley para estas elecciones y se tiene que acatar.

Comento que estas resoluciones también serán impugnadas y de ganarlas los candidatos volverían a subir para retomar su campaña proceso que se podría llevar de 15 a 20 días.

-¿Les quieren ganar en la mesa?

-Yo creo que no lo van a poder hacer, yo no veo una intención de esa naturaleza, pero con los vicios que lleva van a decir todos que sí, los mismos compañeros me defiendes ¿no defiendo qué? Aquí lo que hay que hacer es cumplir la ley y después irnos a la defensa.

Kuri sabe que Celia esta mejor preparada

El presidente de MORENA dijo que la declinación de Mauricio Kuri a debatir con Celia Maya es debido que el panista observo que no es prudente debatir pues le ganaría, al tener mayor preparación y que tiene la ley en la mano. Ese candidato (Kuri) está inflado en sus números y se verá la realidad el día de la elección.

Astudillo, un distractor

Jesús Méndez señaló que en la última reunión de consejo existió poca participación de quienes los integran y se dejo ver la participación protagónica del presidente del Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo de quien dijo solo es un distractor y lucho por ser pluri.