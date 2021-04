“El tranvía solucionará los problemas de transporte público”: María Alemán

Por Tina Hernández

Noticias

Con una inversión de 14 mil millones de pesos de participación estatal, la candidata al gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, presentó el proyecto del tren ligero, el cual forma parte del plan de movilidad que cuatro candidatos del tricolor a presidencias municipales impulsan por medio de acciones complementarias de transporte.

El proyecto se presentó en conjunto con los candidatos priistas a la alcaldía de Querétaro, María Alemán; San Juan del Río, Gustavo Nieto; Corregidora, Héctor González; El Marqués, Lupita Cárdenas. Así como los candidatos a diputaciones federales, por el Distrito III, Rosy Pacheco, y por el Distrito II, Juan Vázquez,

La estrategia se denominó “Quereconecta” y barca soluciones a corto, mediano y largo plazo, para convertir a Querétaro en la capital del movimiento, y que la candidata a la gubernatura definió como un plan pensado en la gente y no en unas cuantas personas “o en los cuates que se llevan los contratos de obra, es un plan factible, sustentable y sostenible”, aseveró.

Arredondo Ramos se dirigió a los queretano al manifestar que una mejor movilidad en la ciudad es posible, a través de un proyecto que resuelva la demanda de tajo así como el ordenamiento y corrección a la infraestructura que ya existe, pues es importante que las y los queretanos sepan que al año pasan 350 horas en el tráfico.

“No podemos acostumbrarnos a lo que hoy se vive, nos necesitamos mover, y definitivamente la solución no es un segundo piso, es una solución cara, contaminante y que a largo plazo quedará rebasada, solo beneficia a quien tiene auto, y otros proponen proyectos que no son viables, propuestas que no son reales, estoy hablando del metro, incosteable económicamente hablando, hay que ser serios y responsables con lo que se propone”.