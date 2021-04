Manifestación virtual

SUTSMSJR alzará la voz en redes sociales en el Día del Trabajo.

Por Josefina Herrera

Noticias

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR), descartó realizar desfile el 1 de mayo, esto debido a que aún sigue la cadena de contagios por COVID-19, pero sí podrían manifestarse a través de redes sociales, así lo manifestó Rafael Camacho Camacho, secretario de Trabajo y Conflictos.

Al respecto, señaló que sería inoportuno pensar en un desfile por el día del trabajo cuando todavía hay registro de un gran número de contagios, y por ello descartan poder llevarlo a cabo en este momento.

“Estamos viendo esa situación, pero no, yo creo que todavía hay un gran número de contagios, yo creo que hay que seguir tomando las medidas hasta que ahora se concluya en su totalidad la vacunación, o bien ese virus desaparezca, pero no, hasta el momento no tenemos contemplado algún evento de este tipo, previendo las circunstancias y el porcentaje de contagios”.

Señaló que lo más importante para todos es seguir tomando las medidas pertinentes en el cuidado de la salud, sobre todo porque ya se han dado varios casos de contagios entre los mismos trabajadores, y por lo tanto no sería correcto pronunciarse en un evento de esa magnitud.

Sin embargo, Camacho Camacho, indicó que sí se está previendo manifestarse de manera virtual haciendo uso de su derecho para poder alzar la voz, por lo que de momento esta sería la vía más adecuada.

“Yo creo que lo más correcto es seguir tomando las medidas pertinentes en cuanto al desfile, y eso a lo mejor no lo hacemos de manera presencial pero si por redes sociales, obviamente haremos uso de nuestro derecho, ahora sí que alzando la voz en defensa de los trabajadores”, puntualizó.

Cabe recordar que el año pasado también se suspendió el desfile, por lo que en este año tampoco podría estarse llevando a cabo en el municipio, considerando que todavía las condiciones sanitarias no permiten que haya aglomeraciones.