“Nadie se quedará atrás, se darán apoyos a todos: emprendedores y sectores estratégicos” Luis Nava

Ante presidentes de cámaras empresariales de Querétaro, Luis Nava presentó sus propuestas en materia económica y empleo, que tienen como objetivo crear más oportunidades y apoyos para todos, para que la economía y bienestar que hoy tenemos en la capital, nada ni nadie la frene. ¡Querétaro con más desarrollo económico y empleo, VA!, propuso.



El candidato del PAN y Querétaro Independiente (QI) solicitó la confianza y todo el empuje de los empresarios de la capital, emprendedores y de quienes buscan una ciudad con economía fuerte y empleos bien pagados, para que el próximo 6 de junio se consolide el avance y se mantenga el potencial de Querétaro para seguir siendo la turbina de México.



Para cumplir con este planteamiento, Nava propuso tres grandes áreas: activar los sectores económicos estratégicos de la ciudad, una ciudad con economía activada y una ciudad que fomente la creación de empleos.



“En estos tres bloques caben todos: quien se autoemplea, quien puso un negocio familiar, el micro, mediano y gran empresario, el joven emprendedor, quien hoy no cuenta con un empleo, quien está por salir de la escuela y busca colocarse en el mercado laboral. Aquí caben todos”, afirmó.



Luis Nava detalló que con la crisis económica que dejó la pandemia por el Covid-19, es necesario activar los sectores económicos estratégicos de la ciudad: “Activaremos la economía en hoteles, restaurantes, teatros, espacios de cultura, y promoveremos el desarrollo de la industria”.



“Seremos una ciudad que fomente la creación de empleos bien pagados, impulsaremos el turismo con un Festival Cultural y Gastronómico, tendremos una oficina de enlace empresarial y desarrollo de proveedores, así como la promoción y certeza para las industrias más importantes”.



En un evento donde se cuidó el aforo permitido por las autoridades sanitarias, el candidato de Acción Nacional fue solidario con los sectores que han sido golpeados en esta pandemia; y anunció una alianza municipal por el consumo local y las familias emprendedoras, así como un seguro de atención médica y de vida para taxistas.



“No te dejaré solo, tu familia puede estar tranquila, si necesitas empleo te ayudo a encontrarlo. Yo no me rajo”, finalizó.